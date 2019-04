Báñez plantea hacer compatible el cobro del 100% de la pensión con el empleo

En unas jornadas sobre pensiones la ministra ha explicado que esta medida implica continuar trabajando más allá de la edad de jubilación al tiempo que se recibe el total de la pensión (actualmente es posible hacerlo percibiendo el 50 %).

Báñez ha añadido que esta medida es aplicable a cualquier empleo y está dirigida a los españoles que se sientan con capacidad de aportar su experiencia a la sociedad a través de un trabajo, percibiendo además la totalidad de la pensión que le corresponda.

Los expertos acotan que esto ya existe en Europa.

La ministra también se ha referido al fondo de reserva de la Seguridad Social y ha dicho que "es un instrumento de uso temporal" y que las pensiones se seguirán pagando con empleo.

No obstante, no ha concretado qué pasara en 2017, cuando previsiblemente se agotará esta "hucha de las pensiones" y no se podrá abonar la paga extra de navidad.