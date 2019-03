Báñez: "El Fondo de reserva se utilizará cuando sea necesario"

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que el Fondo de Reserva se utilizará "cuando sea necesario" y sólo para pagar las pensiones contributivas, por lo que ha insistido en que los pensionistas pueden estar tranquilos porque sus prestaciones están "garantizadas".



Báñez ha precisado que la modificación de la normativa que regula el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, aprobada en el Consejo de Ministros, supone que, entre 2012 y 2014, el Gobierno podrá disponer de fondos de la 'hucha de las pensiones' en una cantidad equivalente al déficit que detecte la Intervención General del Estado. Así lo ha indicado durante su intervención ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo en el Congreso, donde ha afirmado que esta modificación se deriva de la "persistencia de dificultades de Tesorería" en la Seguridad Social.

La ministra ha subrayado que el Gobierno tomó la decisión de reformar la Ley reguladora del Fondo de Reserva porque se habían agotado las posibles alternativas. "Para cumplir la obligación de pago puntual de las catorce pagas de las pensiones, el Consejo de Ministros ha aprobado una disposición excepcional de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Durante los años 2012, 2013 y 2014 estará garantizado el uso del Fondo de Reserva para afrontar el pago de las pensiones. Esto quiere decir que, hasta finales de 2014, el límite de disposición será equivalente al importe del déficit que ponga de manifiesto la Intervención General del Estado, ni un euro más", ha afirmado Báñez.



Además, ha subrayado que se mantiene la previsión que "limita la disposición de los activos del Fondo de Reserva a las pensiones contributivas", y sólo mientras exista déficit estructural en la Seguridad Social.



"Tenemos un sistema seguro"

Antes de la comparecencia, Báñez ha avanzado en declaraciones a los medios que el Gobierno "utilizará el Fondo de Reserva cuando sea necesario para pagar las pensiones", por lo que ha asegurado que éstas "están garantizadas".



Báñez ha recordado que el Fondo se creó precisamente para garantizar el pago puntual de las pensiones, por lo que llama a ver esta decisión del Gobierno con "normalidad". "Tenemos un sistema seguro", ha apostillado. Asimismo, ha puesto de relieve la otra decisión "importante" adoptada por el Consejo de Ministros, que fue la no revalorización de las pensiones con arreglo al IPC de noviembre. No obstante, Báñez se centró en que las pensiones contributivas y no contributivas de menos de 1.000 euros subirán un 2% en 2013, mientras que el resto lo harán en un 1%. Para concluir, la ministra de Empleo, valoró esta decisión dado el actual "escenario económico difícil y de recesión".