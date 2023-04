La imagen que refleja la situación límite de los bancos de alimentos: así ha cambiado la cesta de la compra que entregan

Cada vez es más complejo conseguir comida, la donaciones de los usuarios se reducen y los bancos de alimentos no tienen la capacidad que tenían en su momento. Por ello, desde las organizaciones aseguran que "no tienen comida". No dan a basto para llegar a más personas y esto es muy preocupantes ya que, las familias más necesitadas se ven sin recursos.

Un trabajador de un banco de alimentos en España aseguraba que la disminución de recursos ha sido muy importante, incluso ha comparado dos pales con los productos que se han ofrecido durante estos meses, dejando claro la escasez tan preocupante que hay de los mismos, los cuales se han quedado reducido a 'una compra básica del día'. "No tenemos presupuesto para más", se lamentaba el voluntario del banco de alimentos de Álava.

Álava en el límite

En Vitoria están desbordados, atienden a unas 4.500 familias y cada vez tienen menos recursos para repartir. La cesta de la compra se ha reducido hasta un 75%, han desaparecido productos tan básicos como el aceite, la carne o la pasta. Tan solo han quedado elementos como, patatas, leche, huevos o harinas. De seguir así, los voluntarios aseguran que no podrán mantener la situación.

Lugo no puede ayudar

El banco de alimentos de Lugo, no puede ayudar a más familias. Bajan las donaciones y se limitan las capacidades, hay mucha demanda pero los alimentos que llegan no son los suficientes, para cubrir las necesidades existentes. Una situación insólita en sus 26 años de historia, provocado ante todo por la subida de los alimentos a causa de la inflación.

La subida de precios

El presidente del Banco de Alimentos de Valencia, hacía ver que en 2023 "continuaremos incrementando el número de familias que no pueden comer". Y todo apunta a que estaba en lo cierto, ha generado graves problemas a los bancos de alimentos, dejando muchos almacenes vacíos.

Con respecto a la inflación, el IPC de abril ha superado en 8 décimas al de marzo. Según el Ministerio de Economía esta subida es a comparación con el año pasado, en el que abril fue el mes en el que se introdujo la bonificación a los carburantes y el resto de medidas del decreto anticrisis. Ahora bien, la subida de los precios en productos básicos como es el aceite de oliva ha hecho 'mella' y según los datos del INE, es uno de los productos de alimentación que más ha incrementado su precio en el último año.

¿Qué se plantea?

El problema es real, ahora bien hay una necesidad imperiosa por ponerle solución. Diversas organizaciones iniciarán en breve una campaña de recolección de productos básicos, aunque la sociedad se ve 'saturada' por la escasa capacidad que tienen para ayudar.