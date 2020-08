Ayudas al alquiler por el Covid-19 en 2020: Plazos, cuantía y cómo solicitarlas

El coronavirus ha causado (y sigue causando) estragos en nuestra sociedad. Además de hacer mella en nuestra salud y en la de nuestros seres queridos, muchas personas han perdido su puesto de trabajo y no pueden llegar a final de mes ni pagar el alquiler. En este sentido, el Gobierno aprobó una serie de ayudas al alquiler por el Covid-19 para aquellas personas afectadas por la pandemia.

Respecto a las ayudas de alquiler por el Covid-19, hay alguna parte de la población que no le queda del todo claro qué cuantía es la que se abonará a los afectados o en qué plazos hay que solicitarla. Por este motivo, en este artículo aclararemos todas las dudas sobre las ayudas del alquiler 2020. ¡Apunta!

¿Cómo solicitar las ayudas de alquiler por el Covid-19?

Si te encuentras en situación de desempleo debido al Covid-19, en un ERTE o has tenido que reducir tu jornada laboral por cuidados médicos, debes presentar la siguiente documentación para beneficiarte de las ayudas al alquiler en el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).

Si estás en situación de desempleo, precisas un certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

Si eres un trabajador por cuenta propia, necesitas un certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad.

Respecto al número de personas que habitan en la vivienda habitual, es necesario presentar el libro de familia, el certificado de de las personas empadronadas en la vivienda y la declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral, en caso de que fuese necesario.

Asimismo, se necesita la titularidad de los bienes con una nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar para demostrar que no son propietarios de ninguna vivienda.

Y, por último, una declaración responsable del deudor para confirmar que no tiene recursos económicos suficientes tras el Covid-19.

¿Qué cuantía se establece en las ayudas al alquiler por el Covid-19?

El Gobierno anunció una serie de ayudas al alquiler por el Covid-19 de un máximo de 900 euros al mes, durante seis meses y del 100% de la renta, en el caso de no superar ese límite económico. Asimismo, también incluye 200 euros adicionales para suministros básicos, como gastos de comunidad y mantenimiento.

Sin embargo, muchas regiones han decidido aumentar el presupuesto para llegar a más hogares y otras han establecido ciertas medidas que no siguen el patrón de la normativa central, como por ejemplo poner un tope de 500 euros al mes, mientras otras han establecido el plazo a cuatro meses, en vez de seis.

¿Qué plazo hay para solicitar las ayudas al alquiler por el Covid-19?

Estas ayudas al alquiler 2020 se pueden solicitar hasta el 30 de septiembre de 2020, en términos generales. Por si no lo tienes claro, deben solicitarse en la autonomía de residencia (por vía telemática o presencial) y tiene que reclamarla el inquilino, no el propietario de la vivienda. No obstante, el importe va directamente a la cuenta del arrendador en un pago único.

Por supuesto, para solicitar las ayudas al alquiler por el Covid-19 es básico que el inquilino se haya visto afectado por la crisis del coronavirus y que cumpla una serie de requisitos, como que esté en situación de desempleo, en un ERTE, que haya tenido que reducir su jornada laboral por motivo de cuidados o por cualquier otra circunstancia similar que suponga una pérdida sustancial de ingresos.

Asimismo, también puede acogerse a esta ayuda los trabajadores autónomos cuyos ingresos se hayan reducido drásticamente durante la pandemia.

Gracias a estas ayudas, el impacto económico y social causado por el Covid-19 se minimiza y las personas en situación de vulnerabilidad económica debido a la enfermedad pueden estar algo más relajadas en sus viviendas.