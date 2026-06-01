Este es el subsidio del SEPE que puedes cobrar aunque encuentres trabajo: requisitos y cómo solicitarlo

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dispone de varias ayudas destinadas a quienes han perdido su empleo y buscan reincorporarse al mercado laboral. A pesar de que parezca incongruente, estos subsidios no siempre habrá que devolverlos una vez encontrado trabajo.

Una opción es el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), una prestación que permite compatibilizar el subsidio con un salario, incluso después de haber encontrado trabajo.

El SEPE detalla en su web los requisitos necesarios para acceder a esta modalidad, que varían según la fecha en la que se inició la prestación.

¿Qué es el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE)?

El CAE es una ayuda económica gestionada por el SEPE en España, introducida por el Real Decreto 2/2024, que permite compatibilizar el cobro de la prestación contributiva o subsidio por desempleo con un nuevo trabajo por cuenta ajena, ya sea a tiempo parcial o completo.

Esta ayuda surge dentro de la reforma aprobada en 2025, creada para animar a más personas a aceptar ofertas laborales sin miedo a perder estabilidad económica durante los primeros meses.

Su propósito es reforzar la protección en la etapa inicial de adaptación al nuevo empleo y facilitar un retorno al mercado laboral más seguro y flexible.

Desde el 1 de enero de 2026, este complemento se activa automáticamente sin necesidad de realizar ningún trámite cuando una persona que cobra el paro firma un contrato laboral por cuenta ajena.

Duración y requisitos del Complemento de Apoyo al Empleo

Este complemento del SEPE se puede percibir durante un máximo de 180 días, siempre que se cumplan las condiciones legales:

Tener aprobada una prestación contributiva de al menos 14 meses.

Haber percibido un mínimo de 9 meses de esa prestación.

de esa prestación. Empezar un contrato laboral por cuenta ajena .

. La cantidad a recibir del CAE no es fija. Depende principalmente de dos factores:

La jornada laboral (completa o parcial).

El mes concreto en el que se inicia el empleo.

¿Cómo pausar la ayuda?

Aunque se trata de un apoyo económico relevante, el SEPE recuerda que cada día cobrado el Complemento de Apoyo al Empleo se descuenta de la prestación pendiente.

En la práctica, la persona beneficiaria utiliza parte de su paro para complementar sus ingresos mientras trabaja. Por lo tanto, se va consumiendo la prestación de desempleo que se dejó de percibir al empezar en el nuevo empleo.

Por este motivo, no todas las personas querrán activarlo. Si por cualquier razón se desea guardar los días que quedan de prestación para otro momento, se deberá solicitar expresamente la suspensión del CAE.

El Complemento de Apoyo al Empleo permite compatibilizar el subsidio del SEPE con un nuevo trabajo, reforzando la estabilidad económica durante los primeros meses.

Se activa automáticamente desde 2026, dura hasta 180 días y exige requisitos específicos. Aunque es una ayuda útil, cada día cobrado reduce la prestación pendiente, por lo que puede solicitarse su suspensión si se desea conservar el paro restante.

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