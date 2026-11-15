VÍDEO | La reacción de Matías Prats al verse en un vídeo creado con inteligencia artificial

Las imágenes generadas con inteligencia artificial pueden reproducir accidentes de tráfico, robos en comercios e incluso la apariencia y la voz de una persona, hasta el punto de que resulta difícil distinguirlas de una grabación auténtica. Los expertos advierten de que estas herramientas se utilizan cada vez más para simular delitos que nunca han ocurrido y presentar denuncias o reclamaciones por daños inexistentes.

El presentador de Antena 3 Noticias Fin de Semana, Matías Prats, también ha sido víctima de este tipo de fraude. Su imagen y su voz han sido recreadas mediante inteligencia artificial en vídeos que nunca grabó. "Si, se parece mucho a mí, e incluso, lo van a ver, se expresa de igual manera, pero este no soy yo".

Vídeos falsos que parecen reales

Un robo en una tienda captado por una cámara de seguridad o un accidente de tráfico en el que se distingue la matrícula de un vehículo. Son algunas de las escenas que pueden recrearse mediante inteligencia artificial. Al mostrar estas imágenes, muchas personas no consiguen identificar cuáles son reales. La calidad de las simulaciones y la apariencia de las grabaciones dificultan su reconocimiento.

Además, los especialistas señalan que incluso puede adaptarse la resolución de los vídeos para que parezcan imágenes captadas por cámaras de vigilancia.

El reto de verificar las pruebas

Esta situación obliga a reforzar los mecanismos de comprobación de las pruebas, especialmente cuando se presentan para denunciar un delito. Los expertos plantean la necesidad de acreditar quién ha realizado una grabación y cómo se ha obtenido para determinar su autenticidad.

La preocupación aumenta ante el peso de la delincuencia digital: los ciberdelitos representan ya casi el 20% de toda la criminalidad en España.

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