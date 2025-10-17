Los asturianos se movilizan para la eliminación del peaje de Huerna que les comunica con la meseta

Toda la sociedad asturiana se ha puesto de acuerdo. Todos incluidos, todos los políticos de todos los partidos se unen a esta movilización. El objetivo es la supresión del peaje de Huerna, que comunica Asturias con la meseta. A las cinco y media de esta tarde, desde la estación de tren de Oviedo, partirá la movilización, para llegar a la Plaza de la Escandalera.

Esta protesta está diseñada y convocada por la Alianza de las Infraestructuras del Principado y está previsto que todos los partidos se sumen a la convocatoria, bajo el lema "Asturias unida. Fin al peaje". Además, acudirán los representantes sindicales, empresariales y las cámaras de comercio, entre otros.

El presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, estará en esta manifestación. Los encontronazos entre los miembros del gobierno autonómico y el ministro de Transportes, han sido constantes a lo largo de estos últimos días

Óscar Puente afirma que el Gobierno no rescatará el peaje

En una entrevista en Onda Cero, Óscar Puente ha entrado en la polémica sobre el peaje de Huerna. Afirma que el Estado no puede asumir el rescate de la autopista y que la situación no va a cambiar. "Lo que se nos pide es que rescatemos una concesión que tiene vigencia hasta el 2050", según Puente.

Óscar Puente ha asegura que el Gobierno central no va a rescatar ese peaje, que lo mantendrá hasta que se pronuncie la justicia europea. Ha asegurado que fueron José María Aznar y Álvarez Cascos, lo que decidieron prorrogar esa concesión 29 años más, hasta el 2050. "Yo soy el ministro de Transportes, no del dinero", ha dicho.

Mañana sábado, habrá otra movilización encabezada por Daniel Ripa, exdiputado autonómico de Podemos y que llevó el caso a la Unión Europea. Esta será a las doce del mediodía ante la Delegación del gobierno y está promovida por la Plataforma CiudadanaPeaje Huerna No.

Este peaje es una vía de comunicación para muchos conductores que acuden a diario a trabajar y también es vital para el transporte de mercancía. Muchos sectores piden desde hace años que se liberalice

