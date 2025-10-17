El Banco Sabadell expresa su "alegría" por el fracaso de la OPA de BBVA: "Es la mejor salida"

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, han agradecido el respaldo de sus accionistas, clientes y empleados ante la OPA del BBVA. Aseguran que la entidad catalana generará "más valor" por separado.

Oliu y González-Bueno han celebrado en un comunicado que el Sabadell "podrá continuar en solitario y avanzar en la historia de servicio a sus clientes que inició hace más de 144 años". En esta línea, el banco ha subrayado su intención de elevar su rentabilidad al 16% de cara a 2027 y ofrecer una remuneración a sus accionistas de 6.450 millones de euros hasta entonces, equivalente al 40% de su valor en bolsa, según marca su último plan estratégico.

"Vamos a hacer todo esto prestando el mejor servicio a nuestros clientes y apoyando a la economía española con más financiación", ha afirmado González-Bueno. "Nuestros clientes quieren a Banco Sabadell como entidad independiente y nosotros vamos a demostrarles que merece la pena que Banco Sabadell siga existiendo", ha añadido.

Oliu: "No esperábamos este resultado"

Oliu ha subrayado que el desenlace de la operación ha sido "una gran sorpresa". "No esperábamos un resultado tan contundente", ha reconocido. El presidente del Sabadell ha revelado que mantuvo una conversación "distendida" con su homólogo del BBVA, Carlos Torres.

"Ni él ni yo esperábamos este resultado, eso es lo que compartimos. Pensábamos que estaría por encima del 30%", ha expresado.

El Sabadell confiaba en un respaldo importante de sus accionistas minoritarios, en su mayoría también clientes del banco, pero no preveía que la falta de apoyo de los inversores institucionales impediría al BBVA rebasar el umbral del 30% necesario. "Hasta el momento en el que conocimos la reacción de los institucionales, la verdad es que no tenía constancia de que al final el respaldo sería tan importante para nuestro proyecto", ha resaltado.

Sin embargo, ha apostado que "es la mejor salida para todos". "Se ha conseguido gracias al apoyo mayoritario e inquebrantable de nuestros accionistas, clientes y sociedad en general, y también gracias al encomiable esfuerzo y compromiso del gran equipo de profesionales que integra Banco Sabadell", ha concluido.

