Artur Mas invita a las autonomías a plantarse ante los recortes de Rajoy

Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña ha instado a todas las comunidades a que rechacen los recientes ajustes aprobados por el gobierno. Lo ha hecho en una réplica a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, después de que ésta le haya reprochado que aplique la austeridad en Cataluña y CiU se niegue a apoyar los ajustes dictados desde Madrid.



Mas ha asegurado que está dispuesto a entender la gravedad de la situación -en relación a los recortes del Gobierno-, pero ha pedido a cambio lealtad institucional a Rajoy: "Pagar las deudas y repartir los sacrificios". Y todo ello después de que el Govern haya anunciado su plante al Estado presentando un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre aquellos aspectos de los últimas medidas de Rajoy que sean susceptibles de vulnerar competencias de la Generalitat.



Para justificar el 'no' de CiU al Gobierno, Mas ha expuesto que las autonomías son responsables del 35% del gasto y el Gobierno les exige ajustes del 64%, mientras que el Estado hace un 52% de gasto y se aplica recortes por valor del 31%



"A las autonomías se nos pide el doble y el Gobierno hace la mitad. ¿Y lo tenemos que aplaudir? Decimos que no, nos plantamos y debería plantarse todo el sistema autonómico con Rajoy porque es un acto de deslealtad total", ha exclamado.

La presidenta del PP catalán ha instado a Mas a actuar como "líder con sentido de Estado"

Ha emplazado así al Gobierno a diferenciar entre la administración central del Estado y las comunidades autónomas, al recordar que a CiU no le han "temblado las piernas nunca" a la hora de avalar ajustes con los gobiernos socialistas anteriores estando en la oposición, y ahora con el del PP gobernando en Cataluña.

"El problema no es votar una subida del IRPF, sino si el Gobierno actúa con lealtad respecto a las autonomías en general", ha argumentado el presidente de la Generalitat, después de que Camacho le haya acusado de utilizar un doble discurso y le ha recordado que su partido y el Gobierno de Rajoy es quien más ha ayudado al Govern.



Así, la presidenta del PP catalán ha instado a Mas a actuar como "líder con sentido de Estado" y a apostar por tener unas buenas relaciones con el Estado y no un enfrentamiento permanente, y ha afeado que el presidente catalán quiera aprovecharse de la debilidad del Gobierno para acentuar su discurso independentista.