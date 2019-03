Apple bate el récord de beneficios de una empresa con 18.000 millones de dólares

El gigante tecnológico Apple cerró 2014 con un trimestre récord gracias a las ventas de sus teléfonos iPhone, en especial su nuevo dispositivo iPhone 6, que elevaron su beneficio neto hasta los 18.024 millones de dólares, un incremento interanual del 37,8%, según informó la compañía.



Entre octubre y diciembre, la empresa ingresó 74.599 millones de dólares, un 29,5% más que hace un año, y sus márgenes aumentaron un 36,1%.



El consejero delegado, Tim Cook, calificó de histórico e increíble el resultado obtenido por Apple, que superó las expectativas de los inversores financieros donde las acciones de la tecnológica subieron más de un 5% en las negociaciones realizadas tras el término de la jornada en Wall Street.



Detrás de estos números estuvo la buena acogida de los nuevos modelos de iPhone, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, que tras ver la luz en septiembre se convirtieron en el producto estrella de Apple durante las pasadas fiestas.



En total, la compañía de la manzana mordida comercializó 74,5 millones de teléfonos durante el último trimestre (un 46% más que un año antes) y, aunque Cook no dio detalles, sí aseguró que el iPhone 6 fue el dispositivo "más popular", por encima del iPhone 6 Plus y los anteriores 5S y 5C.



"Nos está yendo bien en casi todos los lugares del mundo", indicó el ejecutivo respecto a las ventas de iPhone que atrajeron a un mayor número de nuevos usuarios de "smartphone" que nunca, y el mayor porcentaje de cambio de Android al dispositivos de Apple en los últimos tres años, según sus datos.



China y Brasil fueron los países donde con más fuerza crecieron las ventas de estos teléfonos. Apple facturó un 57% más por venta de iPhones en el último trimestre que en el mismo período en 2013, y su negocio de teléfonos supuso un 68,6% de sus ingresos totales.



El director financiero de Apple, Luca Maestri, señaló que la volatilidad de los tipos de cambio y la fortaleza del dólar restó un 4% de ingresos durante el pasado trimestre, una tendencia que continuará este año, afirmó. La compañía también celebró las ventas de computadoras Mac, que crecieron un 9%, y las realizadas a través de sus plataformas de comercio electrónico, como App Store, que aumentaron un 9% interanual.



Lo que no acompañó fue el iPad. La venta de tabletas (21,4 millones en total) cayó un 18% en términos de unidades y un 22% interanual en ingresos, una tendencia que Cook cree que se mantendrá en el próximo trimestre.



A largo plazo, dijo el ejecutivo, el iPad tiene un futuro "brillante". El sucesor de Steve Jobs insistió en que las tabletas de Apple continuaban siendo valoradas muy positivamente por los usuarios, pero no ocultó que podría estar produciéndose una "canibalización" del iPad por parte de los iPhone de mayor tamaño y los portátiles Mac, aparatos que compiten por un nicho de mercado parecido.



Otro factor enumerado por Cook es el ciclo de vida del iPad, ya que los usuarios no renuevan su tableta con tanta frecuencia como cambian de teléfono, apuntó.



Apple obtuvo el 40,1% de sus ingresos entre octubre y diciembre en el continente americano, principalmente en Estados Unidos, seguido de Europa, que supuso un 23% de la facturación para Apple durante ese trimestre en el que las ventas en China continuaron creciendo con fuerza.



Apple ingresó en ese gigante asiático 16.144 millones de dólares, un 21,6% del total trimestral, que significó un incremento de un 70% con respecto al mismo período de 2013.



Cook se mostró satisfecho con el arranque de la tecnología de pago a través del iPhone, Apple Pay, y consideró que 2015 sería el año de este sistema, al igual que se mostró expectante ante el próximo lanzamiento del reloj inteligente Apple Watch que debutará en abril, según confirmó el ejecutivo.