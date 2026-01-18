Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un apagón deja sin suministro eléctrico a La Gomera

Endesa ha anunciado que 17 minutos después del apagón, ya se había logrado salir de la situación de "cero energético".

Ante la nueva alarma: ¿estamos preparados para otro apagón?

Marta Alarcón
Publicado:

La isla de La Gomera ha sufrido este domingo una interrupción total del suministro eléctrico tras producirse un apagón que ha afectado a toda la red insular. El corte se ha registrado a las 12:13 horas y ha provocado, además, incidencias en las comunicaciones de telefonía móvil de más de 15.000 usuarios.

Según ha informado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en su red social X: "Se ha comenzado a restaurar la red eléctrica en la isla"

El Cabildo de la Gomera ha informado a través de sus canales oficiales que, nada más detectare la caída del suministro, se han activado los recursos de emergencia y se ha establecido contacto con la compañía eléctrica Endesa para identificar el origen del problema.

Volviendo a la normalidad

Endesa ha explicado en un comunicado que sus técnicos actuaron de inmediato para restablecer el sistema. 17 minutos después del apagón se ha logrado salir de la situación de cero energético y, en media hora, cerca del 20% de la población ya había recuperado el suministro. Aproximadamente una hora después del incidente, los grupos electrógenos 13, 17 y 15 se encontraban acoplados y funcionando con normalidad, permitiendo la recuperación progresiva del servicio en los distintos municipios. En ese momento, "más de 4.000 clientes ya cuentan de nuevo con electricidad".

En 2023 ocurrió lo mismo

Las causas exactas que han provocado este cero energético aún no han sido determinadas, y continúan bajo investigación. Este nuevo apagón recuerda al cero energético registrado en julio de 2023, cuando un incendio en la misma central eléctrica dejó sin luz a toda la isla.

