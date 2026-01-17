Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
TEMPORAL DE LLUVIA Y NIEVE

Aviso amarillo por nieve y lluvia en Castilla y Léón

La AEMET ha activado avisos amarillos en buena parte de Castilla y León, Cataluña, Baleares, Cordillera Cantábrica y naranjas en la costa más occidental de Galicia. Precaución en carreteras secundarias.

Ainhoa Lujambio
Publicado:

Ávila capital ha superado esta madrugada los cinco centímetros de nieve. En cuanto a las temperaturas la mayoría de las capitales de provincia están a -1 grados es el caso de Ávila, León, Salamanca y Zamora; los cero de Palencia y Soria; un grado en Valladolid; y l dos grados de Burgos y Segovia. La DGT prohíbe el tráfico para camiones por la nieve en la AP-6, AP-51 y AP-61. En el centro de la Península, lrededor de 7 cm acumulados en el Puerto de Cotos y con previsión de nieve para los próximos días. Es imprescindible el uso de cadenas o ruedas de invierno para acceder a los puertos.

Acumulación de nieve en el Pirineo

En el pirineo oscense, Huesca ha peligro de acumulación de nieve de hasta 20 cms. para estas próximas horas. Se espera la enésima nevada en los Pirineos y en gran parte del resto de España. Una señal de que definitivamente estamos ante una temporada que va a ser épica desde principio a fin. Una situación que incluso lleva sucediéndose desde finales del mes de noviembre, en mayor o menor medida dependiendo de las zonas de la península. Según datos de AEMET y de MeteoCat, actualmente los espesores de nieve superan ampliamente la media para estas fechas, especialmente en el Pirineo oriental y algo más dentro de la media en la parte central.

Más nieve

Ahora llega un nuevo episodio de sudeste y levante que se activará a partir de hoy y que podría alargarse durante bastantes días, lo que volverá a dejar nieve en las montañas, con grosores que podrían ser relevantes en algunos sectores y, desde luego, volver a incrementar los actuales espesores.Para analizar la excepcionalidad del episodio de nieve de los próximos días hay que fijarse en el índice EFI extreme forecast index, del modelo de previsión centroeuropeo. Se trata de una previsión probabilística que nos indica lo inusual que podrá ser la nevada para estas fechas.

