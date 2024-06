Los anuncios de pisos vuelan: "No duran ni una semana"

La firma de hipotecas aumentó en el mes de abril un 28%. No crecía tanto desde enero de 2022, y eso que los precios siguen disparados y las hipotecas muy altas. Los anuncios de ventas no duran ni una semana y si se trata de alquiler, se agotan en horas. Belinda lleva un tiempo buscando casa, y cuando creyó encontrar su piso ideal "me quitaron el piso de las manos".

No es raro. Desaparecen rápidamente. Es un visto y no visto. "En cuestión de 5 minutos llamaba y ya no estaba ese piso en la web", cuenta otra chica que está buscando piso. "Quieres buscar lo mejor y hay mucha competitividad y claro, estás ahí a que sea para ti. A la mínima te lo han quitado", dicen.

Hay poca oferta, mucha demanda y precios muy altos. Cuando sale algo asequible y en buenas condiciones, apenas dura en el mercado. "El 13% de las viviendas que se vendieron en España en el primer trimestre encontraron dueño en menos de una semana. Estas ventas exprés se empiezan a generalizar", asegura el portavoz de Idealista, Beñat del Coso.

La vivienda es la segunda preocupación de los españoles según el CIS

Y está pasando lo mismo con los alquileres. Lo comprobamos nosotros mismos. Hemos encontrado un piso que se alquila. El anuncio se ha publicado hoy y ya tiene más de 3.000 visitas y se ha guardado como favorito casi 300 veces. Preguntamos en inmobiliarias y nos lo confirman. Cuando les entra un piso para alquilar con muy buena relación calidad-precio, vuela.

"Sí, teníamos este piso en alquiler y fue cuestión de horas que nos lo reservaran", explica María Vázquez, responsable de otra inmobiliaria en Madrid.

Según el CIS, la vivienda ya es la segunda preocupación de los españoles, por detrás del paro. Este dato también lo demuestra los estratosféricos precios para alquilar pisos minúsculos en la capital. Recientemente ha sido muy comentado el anuncio de una inmobiliaria que ofertaba piso en el madrileño barrio de Chamberí. Una vivienda abuhardillada de 27 metros cuadrados con un precio de 200.000 euros.

"Os presento este magnífico ático con encanto en el barrio de Chamberí", comienza afirmando el agente inmobiliario, antes de mostrar el reducido habitáculo. En las imágenes se puede ver que carece de paredes, y la cocina y el cuarto de baño están juntos. Apenas hay unos centímetros entre el techo y la cama.

El anuncio era tan sorprendente que hasta la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, lo comentó en sus redes sociales: "Infravivienda a precio de grandes casas no es normal. El mercado no se regula solo, solo limita el acceso a una vivienda digna. Hay que aplicar la Ley de Vivienda y seguir ampliando una regulación que limite los precios".

Los expertos consideran que no se debería destinar más del 30% del salario bruto al alquiler de la vivienda. Actualmente, los españoles dedican de media el 43% de su sueldo a pagar la renta. Esto se traduce en 984€ de media al mes. En 2014, el precio medio era de 553€.

