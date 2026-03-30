Antena 3 Noticias firma su mejor marzo en cuatro años y encadena 75 meses consecutivos como los informativos líderes

Antena 3 consolida en marzo su papel como referente informativo y de entretenimiento, liderando con claridad el mercado televisivo español.

Antena 3 Noticias (19,2% y 2,0 millones) encadena 75 meses consecutivos como informativo líder desde enero de 2020, firmando su mejor marzo en cuatro años y situándose a casi 11 puntos de ventaja de su rival privado. Todas sus ediciones son líderes:

Antena 3 Noticias 1 (23,6% y 2.235.000), dirigido y presentado por Sandra Golpe, suma 98 meses de dominio en la sobremesa desde febrero de 2018 y logra su mejor marzo en 29 años, con una ventaja de 14,1 puntos sobre su inmediato competidor.

Antena 3 Noticias 2 (18,2% y 2.188.000), dirigido y presentado por Vicente Vallés, acumula 68 meses de liderazgo en prime time desde agosto de 2020, con su mejor marzo en tres años y 10 puntos de distancia.

Los informativos del fin de semana (16,6% y 1.708.000), presentados por Matías Prats y Mónica Carrillo, también encadenan 68 meses como opción más vista, con su mejor marzo desde 2009; la 1ª edición (21,9% y 1.960.000) sigue siendo el informativo más visto del fin de semana y la 2ª (13,1% y 1.493.000) marca su mejor marzo en cuota desde 2022.

‘Noticias de la mañana’ (13,6% y 174.000) suma siete meses como informativo matinal más visto y Antena 3 Deportes mantiene el liderazgo deportivo, con récord histórico de marzo en su primera edición (20,1%).

En las mañanas, ‘Espejo Público’ (11,8% y 329.000) mantiene sus buenos datos, con su franja más fuerte entre las 8:55 y las 11:00 horas (13,7%, a 0,6 puntos de su rival directo).

La cadena logra además el especial más visto de las elecciones en Castilla y León (15 de marzo), el mayor de Antena 3 en casi tres años, con 1.333.000 espectadores de media, más de 2,7 millones de contactos y un 10,4% de cuota, liderando sobre sus competidores.

Antena 3 acumula 20 meses de liderazgo absoluto

En el global de la cadena, Antena 3 firma un 12,6% de cuota en marzo, suma 20 meses consecutivos como televisión más vista y amplía su ventaja con la siguiente cadena a casi 1 punto, con la mayor distancia en un marzo en 30 años sobre su competidor privado (+3,3 puntos, desde 1996).

Su potencia se apoya en un entretenimiento hegemónico: ‘El Hormiguero’, ‘Pasapalabra’ y ‘La ruleta de la suerte’ vuelven a ser los programas más vistos de la televisión y líderes imbatibles, mientras ‘El Desafío’, ‘El Capitán en Japón’ y ‘Atrapa un millón’ dominan sus respectivas noches.

En ficción, Antena 3 coloca cuatro de las cinco series más vistas del mes: ‘Sueños de libertad’ es la serie más seguida de la TV, con su segunda mejor cuota histórica, y en prime time destacan ‘Perdiendo el juicio’, ‘Una nueva vida’ y ‘En tierra lejana’ como las producciones nacionales e internacionales más vistas del horario estelar.

laSexta logra máximo de temporada

laSexta vive un marzo sobresaliente coincidiendo con su 20º aniversario y alcanza un 6,5% de share, su máximo de temporada y mejor dato desde junio de 2025, liderando sobre su competidor directo.

Refuerza su posición como canal de referencia informativa, con laSexta Noticias y ‘El Objetivo’ logrando sus mejores datos en 16 meses, y ‘Al Rojo Vivo’, ‘Más Vale Tarde’, ‘laSexta Xplica’, ‘laSexta Columna’ y ‘Equipo de investigación’ marcando récords de temporada.

En prime time, ‘Lo de Évole’ registra su mejor dato de las últimas cinco temporadas y ‘El Intermedio’ se mantiene como programa diario más visto de la cadena con su segundo mejor mes del curso.

Así, Atresmedia, con un 25,8% de cuota, también crece y suma 35 meses consecutivos como grupo líder, logrando en este marzo la mayor distancia de los últimos cuatro años (+2,3 puntos) pese a contar con un canal menos que su principal competidor.

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