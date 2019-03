Alemania rechaza las nuevas iniciativas para frenar la crisis de deuda en la eurozona

El primer ministro luxemburgués y presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, había propuesto en el 'Financial Times' la emisión de 'eurobonos' para frenar la crisis de deuda de la eurozona como medio para reducir los costes de financiación de los países periféricos de la eurozona.

En una carta conjunta con el ministro de Economía italiano, Giulio Tremonti, publicada en el 'Financial Times', Juncker sostenía que la emisión de 'eurobonos' enviaría un "mensaje claro" a los mercados y a los ciudadanos europeos sobre la "irreversibilidad del euro" y "detendría los problemas en los mercados de bonos soberanos".

El presidente del Eurogrupo pedía que en la cumbre de líderes europeos que se celebrará el 16 y 17 de diciembre se apruebe la creación de una Agencia Europea de Deuda y se le dé el mandato de emitir gradualmente bonos por valor del 40% del PIB de la UE y de cada Estado miembro.

Ello permitiría crear "el mercado de bonos más importante de Europa, que alcanzaría progresivamente una liquidez comparable a la de los bonos estadounidenses".

La Agencia Europea de Deuda financiaría hasta el 50% de las emisiones de los Estados miembros, y podría llegar al 100% en el caso de los países que no logren financiación de los mercados. Además, la Agencia ofrecería la posibilidad de canjear bonos nacionales existentes, pero aplicaría un descuento a la deuda de los países con problemas en los mercados. De esta forma se daría un incentivo a los Gobiernos para recortar sus déficits.

"En nuestra opinión, el Tratado no permite ningún tipo de eurobono ni tipo de interés uniforme", ha dicho Merkel en Berlín en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco, Donald Tusk. En su lugar, la canciller ha vuelto a defender una mayor disciplina fiscal por parte de los países de la eurozona.

"No vemos ninguna razón de momento para incrementar el tamaño del fondo de rescate del euro", ha insistido además el portavoz de Merkel en respuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha pedido aumentar la actual dotación de 750.000 millones de euros con el objetivo de evitar que la crisis de deuda de la eurozona ponga en peligro la recuperación económica.

También el ministro de Economía belga, Didier Reynders, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE, ha defendido aumentar el fondo de rescate. "Vamos a estudiar cómo ir hacia un mecanismo permanente más importante y, cuando encontremos esa solución para el mecanismo permanente, se planteará la cuestión de saber si la anticipamos y lo hacemos también para el mecanismo actual", ha dicho Reynders a la entrada de la reunión de ministros de Economía de la eurozona que tenía la crisis de deuda como principal punto del orden del día.

Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha apuntado que la emisión de eurobonos para frenar la crisis de deuda es una "idea intelectualmente atractiva", pero ha descartado que pueda salir adelante por la oposición de los Estados miembros.

Examen de las medidas españolas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha dicho también que la emisión de eurobonos es una posibilidad "lejana" porque exigiría una reforma del Tratado. "Me parece una posibilidad a explorar, pero implica cambios en el Tratado, así que no veo que sea posible de manera inmediata", ha explicado Salgado. Al ser preguntada si esta iniciativa protegería a España de los ataques de los mercados, la vicepresidenta económica ha resaltado que "no es una cuestión de España".

"Cuanto antes empecemos a pensar en términos del conjunto de la zona euro y del conjunto de la UE, más allá de los interés de uno o de otro país, muchísimo mejor", ha dicho. Salgado ha confirmado que presentará al resto de ministros de Economía de la eurozona el paquete de medidas de ajuste de ajuste aprobadas el pasado viernes por el Gobierno para tratar de frenar el acoso de los mercados. "Seguro que hay ocasión para comentarlo esta vez", ha dicho.

El pasado miércoles, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba un nuevo paquete de iniciativas, entre ellas la supresión de la ayuda de 426 euros a los parados que han agotado su prestación y la privatización parcial de AENA y Loterías y Apuestas del Estado. El viernes se aprobó también una subida del 28% del impuesto mínimo sobre el tabaco y el Ejecutivo se comprometió a adoptar la reforma de las pensiones el próximo 28 de enero.