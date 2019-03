Air Nostrum prohíbe a sus azafatas llevar pantalones y recorta sus faldas

CCOO ha denunciado que la compañía aérea Air Nostrum es "la única que opera en suelo español que a día de hoy prohíbe a sus azafatas de tierra y de cabina el uso de pantalones", por lo que ha instado a la Inspección de Trabajo a que determine las posibles infracciones con relación a la protección del derecho a la intimidad y la propia imagen de las trabajadoras, así como a la prevención de riesgos para la salud.



Al respecto, ha señalado en un comunicado que "esta decisión antidemocrática contraviene la voluntad mayoritaria de la plantilla, expresada reiteradamente desde 2007 por sus representantes sindicales y plasmada en las más de 500 firmas recogidas".



Así, apunta que la competencia sobre "la uniformidad de los trabajadores corresponde a la empresa, que no ha cambiado sus criterios desde el año 2000" y entonces decidió que las mujeres que trabajaran en ella "debían llevar siempre una falda", que si bien hace once años debía ir "por debajo del hueso de la rodilla" ahora, tras la actualización se ha recortado "cinco centímetros por encima de la rodilla".



Para CCOO esta imposición es "una clara manifestación de discriminación sexista en línea con la que se ejerce contra los hombres, a los que no se admite para desempeñar la profesión de tripulante de cabina".



"Es una utilización machista de las mujeres cuya imagen sólo es aceptable para la empresa si enseñan las piernas, requisito que no tiene nada que ver con el desempeño de su puesto de trabajo", ha recriminado. Asimismo, "la presión para que lleven falda por un criterio puramente estético obvia otras consideraciones como la funcionalidad o la salud, que deberían ser los prioritarios".

Air Nostrum se defiende

Air Nostrum ha recordado este martes que el uniforme de las azafatas de vuelo y tierra "se eligió de forma rigurosamente democrática" en 2007, a pesar de que "no existían precedentes en el sector" y de que "las características de la uniformidad son competencia exclusiva de la compañía".



Así lo ha señalado la compañía en un comunicado tras las críticas de CCOO, que ha acusado a la aerolínea de ser "la única que opera en suelo español que a día de hoy prohíbe a sus azafatas de tierra y de cabina el uso de pantalones", en lo que considera "una clara manifestación de discriminación sexista".



Desde Air Nostrum, franquiciada de Iberia para vuelos regionales, han negado esas "acusaciones de prácticas laborales sexistas y discriminatorias" y han argumentado que "prueba de ello es que las mujeres que trabajan en otros departamentos de la empresa, como pilotos y técnicos de mantenimiento, visten obligatoriamente pantalones dentro de la normativa de uniformidad de cada colectivo".



En cuanto al actual uniforme de las azafatas, han resaltado que nació tras la convocatoria de un concurso público de jóvenes diseñadores, en el que pasó una primera selección a cargo de "un jurado compuesto mayoritariamente por azafatas de vuelo y tierra", que eligieron "las tres mejores propuestas de entre la 29 candidaturas" según "criterios estéticos y de funcionalidad".



En una segunda fase de dicho concurso, el encargado de seleccionar el uniforme fue otro jurado "en el que estaban representadas las azafatas de vuelo y tierra, reconocidas personalidades del mundo de la moda así como pasajeros y pasajeras frecuentes", han recalcado.