La AIE advierte a Europa: "Le quedan seis semanas de combustible de aviación"

Este jueves, 16 de abril, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, en una entrevista concedida a Associated Press (AP), advirtió que Europa dispone de "quizá unas seis semanas" de reservas de combustible de aviación, debido a la inestabilidad en los sectores energéticos por la guerra de Oriente Medio y el bloqueo de suministros del estrecho de Ormuz.

Subida de precios y cancelaciones de vuelos

Birol dijo que la situación del estrecho de Ormuz ha generado la mayor crisis energética enfrentada hasta el momento. También avisó de que, si no se restablece el flujo normal de crudo y gas, Europa podría empezar a registrar cancelaciones de vuelos por escasez de queroseno. Por otra parte, también adelantó un impacto más amplio sobre los precios de la gasolina, el gas y la electricidad, como consecuencias directas sobre el crecimiento económico y la inflación.

Este aviso se produce en medio de una fuerte tensión en los mercados energéticos internacionales. El Brent subía este jueves hasta situarse en torno a 95,7 dólares (81,23 euros) por barril, en un momento en el que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán no llegan a ningún acuerdo para aliviar de manera rápida las restricciones sobre el tráfico energético. Reuters indica que el estrecho de Ormuz es un punto crítico al ser el paso fundamental para el comercio del gas y petróleo en el mundo.

Reabrir Ormuz como solución

La reapertura entera de Ormuz es el factor clave para poder volver a un flujo normal y eliminar la presión sobre la oferta, los precios y la economía global, según la AIE. Además, la Agencia recuerda que en el mes de marzo ya se activó la liberación extraordinaria de reservas estratégicas entre sus países miembros para suavizar el golpe sobre el mercado.

Birol, en su entrevista con AP, destacó que el impacto no se realizará de igual manera para todos los países. A su parecer, los más perjudicados serán varias economías asiáticas y, en especial, los países en desarrollo de Asia, África y América Latina, antes de que las consecuencias lleguen con mayor intensidad a Europa y América.

Fatih Birol también cuestionó el sistema de peajes que Irán impone a varios buques para atravesar el estrecho de Ormuz. Considera que mantener ese modelo podría establecer un precedente peligroso para otros pasos marítimos estratégicos, como el estrecho de Malaca. El directivo dejó un mensaje claro en su entrevista AP sobre que el petróleo debe circular libremente entre el punto de origen y el de destino para prevenir una crisis de mayores dimensiones.

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