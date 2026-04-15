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Sentencia del TJUE

¿Qué tiene que hacer el Gobierno después de que el TJUE se haya pronunciado sobre los interinos del sector público?

Considera "insuficientes" las medidas para evitar uso abusivo de contratos temporales en el sector público.

Tribunal de Justicia de la Uni&oacute;n Europea

Tribunal de Justicia de la Unión EuropeaEuropa Press

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Miriam Vázquez
Publicado:

¿La normativa española tiene mecanismos adecuados para prevenir y corregir el uso abusivo de contratos temporales en el sector público? El Tribunal de Justicia de la UE considera que no.

La respuesta que dio cuando el Supremo le formuló esta pregunta es que convertir estos contratos en una relación laboral indefinida, pero no fija, no es suficiente ya que al trabajador lo perpetua en una situación de temporalidad. Además, cree que la indemnización prevista si se acaba dicha relación laboral no siempre repara las consecuencias del abuso.

¿Significa esta sentencia que el Gobierno tiene que hacer fijos a todos los interinos de la administración? El Ejecutivo no ha tardado en contestar asegurando que este dictamen es "meramente aclaratorio".

"El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra" ha asegurado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Insiste en que esta sentencia no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público. Además, reitera el "firme compromiso" del Gobierno para reducir la temporalidad.

España tiene unos 627 millones de euros del fondo de recuperación bloqueados porque dos sentencias del TJUE ya se habían pronunciado en la misma línea de que no hay medidas efectivas a este respecto.

Borja Suárez, secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, ha defendido que se hará un esfuerzo "importante" en la nueva Oferta Pública de Empleo para reforzar plantillas.

En su análisis apunta que las plantillas de la Seguridad Social están sufriendo el impacto de la pérdida de efectivos, con una disminución de 5.600 funcionarios desde 2011. Y ha culpado al PP de parte de esta reducción de plantillas de la Seguridad Social, ya que sólo crearon 500 nuevas plazas en las ofertas de empleo público en el periodo 2012-2018, mientras que el actual Ejecutivo ha generado casi 8.500 plazas nuevas en los últimos años.

Encadenó seis contratos de interinidad

El Supremo preguntó al TJUE antes de resolver el caso de una trabajadora que encadenó desde marzo de 2016 un total de seis contratos de interinidad en un centro educativo de la Comunidad de Madrid. Esta trabajadora denunció su situación y exigió que se le hiciese fija para compensar los abusos derivados de esta sucesión de contratos temporales. Sin embargo la hicieron indefinida y no fija. Esta calificación supone una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades una vez se extinga la relación laboral.

La causa llegó al Supremo y esta cámara la elevó con la pregunta al TJUE.

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