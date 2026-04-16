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Las llamadas comerciales deberán usar el prefijo 400 desde el mes de octubre

El ejecutivo da luz verde a la medida que obligará a los operadores de telefonía a identificar las llamadas para cumplir con la Ley de Servicios de Atención al Cliente.

Estafas a trav&eacute;s de llamadas telef&oacute;nicas

Estafas a través de llamadas telefónicasAntena 3 Noticias

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María Sáez
Publicado:

Todas las llamadas comerciales se realizarán a través de números con prefijo 400 para su fácil identificación tras la aprobación de la medida por el Ministerio para la Transformación digital y de la Función Pública. La orden ministerial entrará en vigor el próximo mes de octubre como parte del Plan Antiestafas telefónicas impulsado por el Gobierno. A partir de dicha fecha, los operadores bloquearán toda llamada que no se realice desde la numeración asignada.

El Plan antiestafas telefónicas, que complementa la nueva norma, ya ha dejado ver sus frutos. Desde su puesta en marcha en marzo del año pasado, ha permitido bloquear más de 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS con intenciones fraudulentas.

A su vez, la medida da cumplimiento a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) aprobada el pasado diciembre, que sembraba la necesidad de que las llamadas comerciales tuvieran un código numérico específico para su identificación.

“Todos hemos sufrido alguna vez llamadas desde un móvil que hemos cogido pensando que era un familiar o un amigo y luego era una llamada comercial. A partir de octubre, todos podremos identificar si es comercial”, ha explicado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

De lo contrario, la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) y la CNMC acogerán lasdenuncias de los usuarios que reciban llamadas comerciales sin la identificación correspondiente.

Medidas para las llamadas de atención al cliente y posibles estafas

Las llamadas de atención al cliente se mantiene al margen del prefijo 400. Otra resolución publicada hoy establece los rangos gratuitos 800 y 900 o los números geográficos para este tipo de gestiones.

Además, los números identificados con el 400 serán unidireccionales. Por ende, los clientes únicamente podrán recibir estas llamadas.

Próximamente una base de datos oficial completará la última medida del Plan antiestafas telefónicas y por SMS del Gobierno. La CNMC gestionará y compartirá un listado con los códigos alfanuméricos que utilizan las distintas empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS.

A partir del 7 de junio, los operadores de telefonía bloquearán los mensajes que provengan de alias no registrados.

“A partir de junio, se acabaron los SMS suplantando la personalidad de empresas, de compañías, de bancos, de energéticas o de entidades del Gobierno, que eran falsos”, ha sentenciado el ministro.

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