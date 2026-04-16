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Triunfo histórico de las 'kellys' en Canarias

Canarias aprueba una ley que obliga a los hoteles a instalar camas elevables para facilitar el trabajo a las camareras de piso.

Canarias aprueba una ley que obliga a los hoteles a instalar camas elevables

Canarias aprueba una ley que obliga a los hoteles a instalar camas elevables

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Gracia López
Publicado:

Los establecimientos hoteleros de las Islas Canarias tendrán que instalar camas elevables mecánicas en sus complejos turísticos. Es una nueva normativa aprobada por el Parlamento de Canarias que supone una modificación de la Ley de Ordenación del Turismo. Se trata de una reivindicación histórica de las camareras de piso que reclaman desde hace años que los establecimientos se adapten y mejoren las condiciones de trabajo para evitar las excesivas cargas laborales que sufren y que en muchos casos desembocan en lesiones, bajas y enfermedades crónicas.

Pero la nueva ley no se queda solo en las camas elevables. Establece además que las empresas deben disponer de carros motorizados para evitar que las camareras de piso tengan que soportar grandes pesos cuando los transportan entre habitaciones.

Se ha establecido un calendario para que estas medidas se puedan ir implantando de manera paulatina desde ahora hasta 2033. Los hoteles de cuatro y cinco estrellas serán los que deban darse más prisa para poner en marcha las nuevas medidas. Tendrán que tener implantadas las camas elevables y disponer de carros motorizados en un 25 % antes de finales del año próximo. El 45 % antes de que termine 2029, el 75 % antes de 2031

El resto de los hoteles y establecimientos extrahoteleros, así como viviendas de uso turístico tendrán otros plazos: el 10 % de implantación hasta finales de 2027, el 20 % antes de que acabe 2029 y el 35 % antes de 2031.

La normativa contempla también algunas excepciones para hoteles pequeños que tendrán más flexibilidad en su aplicación y particularidades para los establecimientos de las islas de El Hierro y La Gomera, así como en hoteles de menos de 30 habitaciones y que estén ubicados en lugares determinados como Bien de Interés Cultural o en espacios protegidos.

Esta modificación de la ley fue aprobado este miércoles, 15 de abril, en el pleno del Parlamento de Canarias con el voto a favor de todos los grupos políticos, salvo VOX.

Para las camareras de piso, también denominadas “Kelis” es un triunfo histórico por los años de reclamación al respecto y consideran que se trata de hacer justicia.

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