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Philip Morris genera un impacto superior a 3.300 millones de euros en la economía española

La empresa ha triplicado su plantilla en España y ha acelerado su inversión impulsada por su transformación, con una clara apuesta por la ciencia y la tecnología.

Philip Morris presenta su informe de impacto socioecon&oacute;mico

Philip Morris presenta su informe de impacto socioeconómicoAntena 3 Noticias

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Belén Montero
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Philip Morris España ha presentado este jueves su primer informe “Impacto socioeconómico de Philip Morris en España: empleo, oportunidades y progreso”, en el que analiza la contribución económica, fiscal y social de la compañía en el país.

Em concreto, la actividad de Philip Morris España generó en 2023 un impacto total superior a 3.300 millones de euros, equivalente al 0,23% del PIB nacional, impulsado principalmente por la recaudación fiscal y su efecto sobre otros sectores.

Estos resultados son fruto de la transformación de Philip Morris en la última década, que ha pasado de ser un fabricante de cigarrillos a convertirse en una compañía que genera ciencia y tecnología para sustituir su negocio tradicional por productos sin humo que son una mejor opción basada en ciencia para los fumadores adultos. En poco más de 10 años, el 42% de sus ingresos netos globales ya proviene de su negocio sin humo presente en 106 mercados.

Trasformación del modelo de negocio

Además, Philip Morris da empleo actualmente a más de 1.000 personas en España, cifra que se ha triplicado en la última década por este cambio de su modelo de negocio. Se ha producido la incorporación de más de 260 jóvenes profesionales en el último año a través de acuerdos con universidades y la productividad es un 60% superior a la media del sector industrial, precisamente por la evolución del perfil profesional.

Cabe destacar también el impacto en la economía de aquellas regiones donde el tabaco juega un papel relevante. En el caso de Extremadura, la compañía apoya de forma continuada al sector agrícola de la región mediante la compra de hoja de tabaco extremeña año tras año desde hace décadas. En los últimos diez años Philip Morris ha invertido 230 millones de euros en hoja de tabaco, aportando 91 millones de euros en valor añadido al PIB de Extremadura, consolidando el sector agrícola como un elemento clave para el desarrollo económico de la región. También en Canarias, donde la compañía ha invertido 15 millones de euros para trasladar parte de la producción al archipiélago, que abastece a 12 países de la Unión Europea.

Durante la presentación del informe, el director general de Philip Morris España, Daniel Cuevas, ha señalado que “estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo de conseguir un futuro libre del humo del cigarrillo" aunque cree que esa transformación "podría desarrollarse aún más rápido con un marco regulatorio diferenciado basado en la evidencia disponible y un consumidor bien informado”.

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