Aguirre pide una Ley de Huelga para evitar sucesos como el de Metro de Madrid

La presidenta madrileña Esperanza Aguirre ha manifestado que el conflicto que se vive en el metro de Madrid y que mantiene la ciudad colapsada desde principios de semana demuestra que es "evidente" que España necesita una Ley de Huelga, que no se ha hecho en el país en treinta años de democracia.



Aguirre ha hecho esta consideración en rueda de prensa tras su Consejo de Gobierno, donde se ha vuelto a referir a la huelga que desde el pasado lunes protagonizan los trabajadores del suburbano en contra de los recortes salariales aprobados por el Gobierno regional para reducir el déficit público.



Para la presidenta, lo sucedido en los cuatro últimos días, sobre el incumplimiento de los servicios mínimos, pone de manifiesto la necesidad de elaborar una Ley de Huelga, independientemente de que ésta se haga "en caliente o no", ha dicho.



Aguirre ha considerado que con esa norma se evitaría que los "representantes legítimos de los trabajadores" tengan "poder para colapsar una ciudad" o que puedan "tomar como rehenes" a los ciudadanos para lograr sus fines.

Sobre una eventual apertura de negociaciones, ha explicado que no está claro quién integra en la actualidad el comité de huelga, que es con quien, según la ley, puede negociar una empresa.



Ha recordado que el 19 de junio se registraron dos convocatorias de huelga: una firmada por cinco sindicatos (CCOO, UGT, Sindicato de Conductores, Solidaridad Obrera y Sindicato Libre) que abarcaba desde el lunes 28 al miércoles 30 de junio, y otra suscrita únicamente por Solidaridad Obrera, de carácter indefinido.



Según la presidenta, el comité de huelga estaba integrado hasta la pasada noche por las cinco centrales, pero desde hoy sólo por Solidaridad Obrera, que es con quien legalmente cabría negociar. "Parece que los otros sindicatos se han unido ayer a la huelga (indefinida) durante la asamblea, pero no hay comunicación fehaciente", ha dicho Aguirre, quien, no obstante, ha admitido la posibilidad de que haya "diálogo" entre sindicatos y empresa.