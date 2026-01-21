Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Parlamento Europeo echa el freno al acuerdo UE-Mercosur y recurre a Luxemburgo

Estrasburgo recurre a Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar el mecanismo de reequilibrio que da vía libre a los países de Mercosur para impugnar la legislación europea en caso de que lo consideren perjudicial para sus exportaciones.

Imagen de archivo de una votación en el Parlamento Europeo

El Parlamento Europeo echa el freno al acuerdo UE-Mercosur y recurre a la justicia europea | EFE

Beni López
Publicado:

El Parlamento Europeo ha remitido el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se revise si el acuerdo es compatible con los tratados de la UE. Esto hace que se paralice de manera efectiva su tramitación hasta que los jueces dicten su opinión.

La moción que cuestiona el acuerdo, promovida por la izquierda europea, ha salido hacia adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones.

¿Por qué se paraliza el acuerdo UE-Mercosur?

Con este movimiento, se busca plantear el mecanismo de reequilibrio que deja que los países de Mercosur impugnen la legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones.

Asimismo, se plantea los poderes de la Comisión Europea a la hora de dividir el acuerdo en dos pactos, uno más político y de cooperación y otro más comercial, porque se considera una estrategia para allanar su firma, según recoge Europa Press.

La copresidenta de la Izquierda europea, Manon Aubry, ha manifestado: "Todo intento del Consejo o de la Comisión Europea por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático, mientras que los agricultores llevan meses protestando contra este acuerdo".

"Por nuestros agricultores, el medio ambiente y la salud pública, seguimos firmemente movilizados contra este acuerdo y seguiremos luchando para que el Parlamento Europeo lo rechace", señala Aubry, según recoge Europa Press.

¿Cuál es el siguiente paso?

Con este movimiento, el Tribunal con sede en Luxemburgodeberá estudiar la base jurídica del acuerdo como el acuerdo interno comercial que recae sobre la UE. Con ello, la Eurocámara tendrá que esperar para conocer la postura del TJUE antes de someter a votación la aprobación del acuerdo.

No obstante, aunque con esta decisión queda suspenso el proceso de ratificación del acuerdo, la Comisión Europea puede continuar con la aplicación provisional de la parte comercial, según fuentes europeas recogidas por Europa Press.

Sin embargo, el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha expresado durante una rueda de prensa que la motivación de la Eurocámara para acudir al TJUE "no está justificada".

