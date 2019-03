Agricultores catalanes protestan por la crisis de precios del sector hortofrutícola

Medio centenar de payeses catalanes han repartido este jueves fruta en el paso fronterizo de La Jonquera (Girona) para denunciar la crisis de precios del sector hortofrutícola y los recientes ataques de agricultores franceses contra camiones españoles cargados con frutas y verduras.



Alrededor de mediodía, agricultores catalanes del sindicato Unió de Pagesos (UdP) y sindicalistas de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià se han colocado en el peaje fronterizo de la Puerta Catalana y han entregado a los conductores manzanas y peras, así como folletos en catalán, castellano, inglés y francés, en los que explican la grave situación que atraviesa el sector por los bajos precios que se pagan a los agricultores.



El Coordinador Nacional de UdP, Joan Caball, ha apuntado que se trata de una crisis de precios y no tanto de mercados y ha explicado que las razones son básicamente tres.



En primer lugar "la liberalización de los intercambios comerciales de los productos agrarios sin que haya reprocidad en las normas de producción, ya que Europa ha facilitado la entrada de productos agrarios procedentes de terceros países pero sin exigirles que cumplan con la estricta normativa e la UE", ha señalado.



En segundo lugar, el "abuso de poder" por parte de la gran distribución, que marca el precio a la baja a pesar que no haya problemas ni de oferta ni de demanda, y por último que el agricultor carece de herramientas para poder hacer frente a las situaciones de crisis de precios".



Ante esta situación, los agricultores catalanes piden que las frutas y hortalizas importadas tengan que cumplir "las misma normas de producción que las existentes en la UE" y que se promocionen los productos europeos "explicando a los consumidores las bondades de consumir productos de la UE, como mayor calidad, mayor higiene alimentaria y mayor respeto por el medio ambiente". Además, reclaman que la administración actúe de oficio y haga cumplir la normativa comercial a la gran distribución.



Finalmente, también solicitan que la próxima modificación de la Política Agraria Comunitaria "dote al sector agrario de herramientas y mecanismos suficientes y eficaces para hacer frente a las situaciones de crisis de precios".



Respecto a los ataques sufridos recientemente por varios camiones españoles, cuyas cargas de frutas fueron destruidas por agricultores franceses, el sindicato considera que los piquetes han actuado de manera injusta ya que ellos padecen la misma crisis de precios que los productores de aquí.



También subraya que el origen de la misma se encuentra en los abusos y precios bajos en origen impuestos por el oligopolio de la gran distribución en la cadena de comercialización.



Joan Caball ha declarado que entiende la problemática de los franceses, pero que no está de acuerdo en las formas de boicot que han realizado.



"Los problemas los tienen igual que nosotros; tienen una campaña de mercados hundidos, sus precios están igual de hundidos que los nuestros porque las grandes cadenas de distribución, que son 4 o 5, marcan precios en toda Europa y han conseguido hundir los precios de mercado. Pero no compartimos que destruyan la producción de otro cuando además no va a tu mercado", ha dicho Caball.



En este sentido, ha añadido que no llevan la producción hortofrutícola al mercado francés porque saben que "está saturado por su propia producción".



El sindicato UdP también ha convocado, entre las acciones de protesta contra la situación de crisis de precios del sector y como medida de presión para una reforma de la Política Agraria Comunitaria, una manifestación en Lleida para el próximo día 2 de octubre, coincidiendo con la celebración de la Feria de Sant Miquel.