Nuevas oposiciones publicadas en el BOE en febrero 2026: educación, sanidad, bomberos y otras vacantes disponibles

El Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente 130 convocatorias de oposiciones que suman un total de 1.719 plazas, una cifra que confirma que 2026 será un año especialmente activo en materia de empleo público. Estas oportunidades se suman, además, a las más de 800 plazas anunciadas a finales de enero, ampliando considerablemente las opciones para quienes aspiran a convertirse en funcionarios de carrera o personal laboral.

Estas plazas están repartidas entre diferentes administraciones, desde organismos estatales hasta entidades autonómicas y locales, como diputaciones o ayuntamientos. Esto significa que los candidatos pueden encontrar oportunidades en múltiples ámbitos profesionales, adaptadas a distintos perfiles y niveles de formación.

En esta convocatoria destacan especialmente los puestos destinados a reforzar servicios esenciales. La sanidad, la investigación universitaria y los servicios municipales concentran buena parte de las plazas. También se han abierto nuevas oportunidades vinculadas al ámbito cultural, un sector que continúa ampliando sus plantillas para garantizar el acceso y la conservación del patrimonio.

Además, el plazo de inscripción ya está en marcha en muchos casos, por lo que es fundamental revisar las fechas concretas de cada convocatoria y preparar la documentación necesaria con antelación.

Educación y servicios públicos, entre las grandes oportunidades

Uno de los sectores con mayor número de plazas es el educativo. La comunidad de Castilla-La Mancha ha convocado 543 plazas para el Cuerpo de Maestros, una de las ofertas más relevantes del momento. De estas, 500 corresponden al turno libre y 43 están reservadas para personas con discapacidad, lo que refuerza el compromiso con la igualdad de oportunidades.

Estas plazas abarcan especialidades como Educación Primaria, Infantil, Inglés y Pedagogía Terapéutica.

Por otro lado, el ámbito de la seguridad y el medio ambiente también ofrece nuevas oportunidades. La Xunta de Galicia ha convocado 199 plazas de bombero forestal, una opción especialmente interesante porque solo requiere el título de Educación Secundaria Obligatoria. Este proceso busca reforzar el Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales y el plazo de inscripción estará abierto hasta el 27 de> febrero.

El sector sanitario tampoco se queda atrás. El Servicio Andaluz de Salud ha anunciado 62 plazas de Pediatra de Atención Primaria en Andalucía, dirigidas a cubrir puestos de difícil cobertura. En este caso, se trata de nombramientos en régimen de interinidad, lo que permite una incorporación rápida al sistema público y supone una excelente oportunidad para profesionales sanitarios que desean estabilidad laboral.

Bolsas de empleo público: otra vía de acceso

Además de las oposiciones tradicionales, el empleo público también se refuerza mediante la creación de nuevas bolsas de trabajo. Estas bolsas permiten acceder a puestos como funcionario interino o personal temporal, facilitando una primera experiencia dentro de la Administración.

En el ámbito cultural, el Institut Valencià de Cultura ha abierto bolsas para perfiles como cantantes de coro, técnicos de conservación o proyeccionistas. Estas convocatorias están orientadas a cubrir necesidades puntuales, pero también pueden servir como puerta de entrada a futuras plazas estables.

Las universidades públicas también han reforzado sus bolsas de investigación, con convocatorias en instituciones como la Universitat de València, la Universidad Jaume I y la Universidad de Alicante. Estas oportunidades están dirigidas tanto a investigadores junior como a perfiles más especializados.

En el ámbito sanitario, destacan las bolsas del Servicio de Salud de Illes Balears y del Servicio de Salud del Principado de Asturias, con plazas que incluyen desde personal técnico hasta profesionales médicos y de enfermería.

Estas bolsas no solo permiten trabajar en el sector público, sino que también ayudan a acumular experiencia y méritos que pueden resultar decisivos en futuros procesos selectivos.

Todas las condiciones y vacantes se deben consular en el Boletín Oficial del Estado (BOE)

