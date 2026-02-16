Pedro Sánchez anuncia la movilización de hasta 23.000 millones para construir hasta 15.000 viviendas al año

Pedro Sánchez ha anunciado que se movilizarán hasta 23.000 millones de euros públicos y privados para dinamizar la oferta de vivienda y avanzar decididamente en cerrar el déficit habitacional financiando la construcción de 15.000 viviendas al año. El presidente ha destacado que se trata del mayor volumen de financiación pública y privada en condiciones ventajosas de nuestra historia, con el objetivo de hacer frente a la crisis habitacional.

En la presentación del fondo 'España Crece' defendió la necesidad de construir más vivienda pública. "Tenemos que construir más vivienda pública y asequible y la falta de financiación no puede ser otro de los cuellos de botella". El jefe del Ejecutivo ha asegurado que se extenderá al inversor privado una "alfombra roja", no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad de poder llegar a acceder a una vivienda.

El objetivo es alcanzar la movilización de 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales. Para ello el ICO gestionará una base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación. Otros 2.800 millones provendrán de las transferencias no reembolsables y permitirán ofrecer condiciones más ventajosas en plazo y coste, en algunos casos. 60.000 millones serán de forma directa y de manera indirecta se tratará de llegar a la cantidad marcada.

En el acto también intervinieron el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Sánchez enumeró los tres objetivos en cuanto a la política económica se refiere: la productividad, una mayor inversión en el mercado de capitales y, por último, reforzar la cohesión social y territorial.

En su argumentación expuso que "cerca del 70% de la diferencia del PIB per cápita entre Europa y Estados Unidos se debe al menor crecimiento de la productividad, que es inferior en Europa como consecuencia del sector tecnológico". "Es ahí donde nos hacen falta inversiones", dijo.

Además, cree en la "necesidad" de desarrollar el mercado de capital con la ayuda de la colaboración público-privada. Así, ve "necesario el desarrollo de un ecosistema de capital riesgo acompañando en sus inversiones y otorgando seguridad a los inversores". "Esto puede ofrecer nuevas garantías a las pymes para poder acceder a los mercados financieros", añadió.

Y, en tercer lugar, el presidente habló de fortalecer el pilar de la cohesión social y territorial con el llamamiento a construir "más vivienda pública".