El 1 de enero entra en vigor el impuesto al plástico: estos son los comercios que quedan exentos

Empieza la cuenta atrás. En tan solo unos días, concretamente el 1 de enero, entrará en vigor el impuesto al plástico de un solo uso. Este impuesto se va a aplicar a los supermercados de grandes superficies, quienes deberán destinar un 20% de su espacio a la venta de productos sin balaje o a granel.

Con esta nueva ley se quiere implantar un mejor uso del plástico, ya que solo en Europa vierte entre 70.000 toneladas y 130.000 toneladas de plástico al agua cada año, según los datos que ofrece Fondo Mundial para la Naturaleza (en inglés World Wide Fund for Nature). Además, España es uno de los países que más plástico arroja al mar, con un total de 126 toneladas. Por ello, se va a vigilar muy de cerca que no haya envases de plástico de un solo uso, y, para ello, se realizarán bonificaciones para aquellos que lo cumplan y sanciones para los que no.

"No hay que gastar plástico, el mínimo posible", dice una mujer, ya que en la mayoría de supermercados la fruta está envuelta en plástico, los envases de las bebidas son de plástico, y hasta las verduras van plastificadas. Una situación que, a partir de 2023, ya no se verá tanto, pues se impulsará la venta a granel.

Con la venta a granel tendremos que llevar a la compra nuestros propios envases y bolsas, los cuales deberán ser aceptados por los comercios, siempre y cuando no estén sucios ni rotos.

"Tú me traes tu bote de alubias, lo taro en la báscula, lo pesamos y luego te lo relleno", explica Álvaro Campuzano, dueño de 'Origen', una tienda con su mayoría de productos a granel. Con esta implantación del impuesto al plástico, el Gobierno busca que se aproveche y reutilice lo que ya tenemos para ser más sostenibles.

Asimismo, de cara a 2030, se pretende reducir un 20% los plásticos de un solo uso. Algo que veremos a partir del 1 de enero de 2023, aunque la industria del plástico ya se ha manifestado en contra.

Qué comercios quedan exentos del impuesto al plástico

Sin embargo, no todos los comercios han de implantar esta nueva medida en sus establecimientos. Aquellos que quedan exentos de este impuesto al plástico son: