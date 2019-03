“Me siento orgulloso de haber participado en el piquete”

Las cámaras sorprenden en este piquete a varios miembros del Ayuntamiento de Sevilla. Entre ellos el delegado de Economía y Empleo, Carlos Vázquez, y el Director de Juventud y Deporte Pedro Miño.

El grupo consigue cerrar el restaurante después de volcar mesas, sillas y romper un cristal.

La policía tiene que intervenir aunque no hay detenidos. Veinticuatro horas después de lo ocurrido Carlos Vázquez, de Izquierda Unida, no se arrepiente. “Me siento absolutamente orgulloso de haber participado con el conjunto de mi organización en dichas acciones que para mi es un ejercicio de coherencia política y que por supuesto no voy a presentar mi dimisión”.

Asegura que no vio lo que estaban haciendo los piquetes y culpa de los altercados a la policía. “Intenté preservar que hubiera ningún enfrentamiento con la Policía pese a que estuvieron provocando constantemente ni con ningún ciudadano ni con ningún trabajador”.

El Partido Popular y los hosteleros sevillanos han exigido su cese inmediato. Dicen que su actitud es injustificable.