Yohanna Alonso es una auténtica luchadora, y no solo por ser campeona del mundo de muay thai. La combatiente padece cáncer y tiene claro que va a ganar este duelo "en el primer asalto". "No es mi combate más duro, me he enfrentado a otros peores. No le daremos esa importancia", afirma.

Además, Yohanna da clases de defensa personal a mujeres, que tras lo sucedido en Huelva se impartirán bajo el lema 'todos somos Laura': "Basta ya. Vamos a intentar darles herramientas para que las puedan usar".