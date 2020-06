Dennis Rodman regala a Kim Jong Un el libro de Trump 'El arte de la negociación'

El exjugador de la NBA Dennis Rodman ha entregado al ministro de Deportes de Corea del Norte un ejemplar del libro 'El arte de negociar' del presidente estadounidense, Donald Trump, como regalo para el dirigente del país, Kim Jong Un.La copia del libro no está firmada por Trump. La agencia estadounidense ha publicado varias fotos en las que se ve a Rodman entregando el libro al ministro, Kim Il Guk.

Rodman se encuentra de visita en Corea del Norte desde el martes. Su llegada coincidió con la liberación del estudiante estadounidense Otto Warmbier, quien llevaba detenido desde hacía 17 meses y que, según sus padres, está en coma. El exjugador de baloncesto ya visitó el país en 2013 y 2014. El Gobierno estadounidense ha advertido a sus ciudadanos en contra de viajar a Corea del Norte. Según AP, Rodman se ha reunido con atletas olímpicos norcoreanos, incluida la medallista de oro de yudo An Kum Ae.

"Todos vosotros deberíais estar orgullosos de vosotros, porque, ya sabéis, mucha gente no os da crédito, porque este es un país tan pequeño, y no mucha gente de Corea del Norte puede competir en el mundo", les ha dicho Rodman. "Pero para vosotros chicos volver aquí a vuestro país con una medalla, eso dice mucho de Corea del Norte, porque la gente realmente no se toma en serio a Corea del norte en deportes o cosas de este tipo", ha añadido.