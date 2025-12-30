La explicación de César Gonzalo sobre el origen de un alud: "El peso de una persona puede crear una enorme fisura"

Tres esquiadores, dos hombres y una mujer, murieron este lunes y otra mujer resultó herida tras ser arrollados por un alud cuando practicaban esquí de montaña en la ladera oeste del pico Tablato, en el zona del Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca, junto a otros dos montañeros que resultaron ilesos.

Actualmente, la investigación sobre el origen del alud sigue en curso, aunque todo apunta a que surgió de forma natural tras la rotura de una placa a 2.600 metros de altura. No obstante, aún no se descarta la posibilidad de que tan solo una pisada humana hubiera sido clave para que se produjera dicha rotura. "Tan sólo 100 kilogramos de peso pueden provocar que se produzca ese enorme alud", asegura César Gonzalo, meteorólogo en Antena 3 Noticias. "El propio peso de una persona que circule por aquí, crea una enorme fisura", añade.

Este tipo de aludes provocan el 90% de las muertes por avalancha, el que más muertes genera al año en todo el planeta.

Tres muertos tras la avalancha

Uno de los montañeros que no sufrió lesiones dio el aviso sobre las 13:00 horas y de inmediato se ha activado el desplazamiento de especialistas de la Guardia Civil en el helicóptero medicalizado del cuerpo para atender a las víctimas, cuya muerte se ha producido a causa de los golpes de hielo sufridos en el arrastre, ya que solo uno de ellos se encontraba semienterrado. La rotura de una gran placa de hielo a unos 2.600 metros de altitud causó la avalancha que se llevó la vida de los tres esquiadores.

Aunque en un principio se difundió desde el Gobierno aragonés que los tres montañeros procedían del País Vasco, fuentes de la Guardia Civil confirmaron que una de las víctimas mortales es el médico zaragozano Jorge García Dihinx, que ejercía en el Hospital San Jorge de Huesca, un experto montañero muy activo en las redes sociales que solía realizar estas actividades junto a su pareja.

Además, en las redes sociales era muy conocido por su difusión del deporte y la alimentación sana. En su perfil de Instagram, @jorgegaciadihinix, figuran 1.948 publicaciones y 371.000 seguidores.

El director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, indicó que, al tratarse de un grupo numeroso, activaron a los Bomberos de Huesca e incluso han hablado con la Unidad Militar de Emergencia, aunque no ha sido necesaria su activación.

Según Clavero, la cantidad de nieve no era muy grande y es habitual que en estos días se formen placas en láminas. Además, afirma que una de las placas "se rompe y se desliza sobre las otras y arrastra a los que están encima de la placa".

