Tragedia en los Alpes

Mueren cinco turistas alemanes, entre ellos una chica de 17 años, tras una avalancha en los Alpes italianos

Tres de ellos quedaron completamente sepultados en una nueva avalancha que se cobra esta vez cinco vidas.

Los Alpes italianos nevados

Los Alpes italianos nevadosAgencias

La montaña se ha vuelto a cobrar vidas, esta vez en los Alpes italianos... Hasta cinco turistas de nacionalidad alemana, entre ellos una menor de 17 años, han fallecido al verse sorprendidos por una avalancha mientras escalaban la Cima Vertana, en el macizo de Ortler (los Alpes italianos), a unos 3.200 metros de altitud.

La avalancha les pilló por sorpresa y apenas tuvieron tiempo para resguardarse, lo que les dejó completamente desprotegidos ante este peligroso fenómeno natural. "En la tarde de hoy se ha producido una avalancha en Alto Adige, en la zona de Ortles, cerca de Cima Vertana, que ha afectado a dos grupos de montañeros alemanes", informó el CNSAS (Cuerpo Nacional de Socorro Alpino y Espeleológico italiano).

Cinco fallecidos, entre ellos un hombre y su hija de 17 años

Este pasado sábado se localizaron tres de los cuerpos (primer grupo), los cuales quedaron "completamente sepultados por la nevada"; mientras que en la mañana de hoy domingo encontraron los otros dos (segundo grupo), el de un hombre y su hija, de apenas 17 años. Todos formaban parte del mismo grupo pero la avalancha 'esparció' los cuerpos dejándolos en lugares diferentes.

Esta tragedia afectó a dos grupos y solo sobrevivieron dos personas de uno de estos, que fueron los encargados de dar la voz de alarma y pedir ayuda a las autoridades, que desplegaron un equipo de rescate que incluía hasta dos helicópteros.

En 2020 murieron seis alemanes tras un atropello masivo en los Alpes

Los cinco fallecidos son de nacionalidad alemana, un hecho que puede llegar a recordar a la tragedia que también se llevó seis vidas germanas en los Alpes italianos en el año 2020, aunque en ese caso la tragedia fue culpa de un conductor borracho que atropelló a un numeroso grupo de personas, de las cuales seis fallecieron y once resultaron heridas.

Desafortunadamente, las avalanchas son muy comunes en cualquier macizo montañoso y precisamente hace unas semanas se cobró otras tres vidas, en este caso de nacionalidad croata, en los Alpes julianos de Eslovenia.

Entre algunos de los consejos para evitar ser sorprendido por una avalancha está el conocer la montaña, informarse sobre las condiciones de la nieve y el riesgo antes de salir, evitar laderas pronunciadas y zonas con cornisas, e intentar ir siempre en un grupo ordenado en el que siempre haya personas en lugares "seguros" que puedan avisar y pedir ayuda con facilidad.

