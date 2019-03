Desvelamos el misterio: ¿qué sobrevoló Los Ángeles en plena Superluna?

Un objeto no identificado cayendo sobre Los Ángeles. La imagen es espectacular, más aún cuando descubrimos lo que es: un 'hombre pájaro' saltando al vacío y dejando una estela que bien podría ser la de un meteorito.

Su nombre es Jon Devor y dejó un vuelo histórico aprovechando la Superluna. Aterrizaba junto a otro compañero tras sortear los edificios de Los Ángeles y dejando unas imágenes que han impresionado al mundo.

La imagen fue tan insólita que cundió la alarma entre varios ciudadanos, que subieron sus vídeos a las redes sociales:

Tanto es así, que la Policía de Los Angeles tuvo que salir al paso en redes: "Un meteorito no se estrelló en el centro de los Ángeles, y no, no es una invasión alienígena... sólo una filmación".

