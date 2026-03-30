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Verstappen y Juncadella, dupla de lujo para las 24 Horas de Nürburgring

El próximo 16 de mayo, todos los ojos puestos en las 24 Horas de Nürburgring en las que Max Verstappen compartirá coche con Daniel Juncadella. La primera gran competición para el neerlandés fuera de la Fórmula 1 y en la que tiene un equipo para apuntar muy alto.

Una imagen del Mercedes-AMG Verstappen Racing

Así será la primera aventura de Max Verstappen fuera de la F1, junto al español Daniel Juncadella | Vanessa Blasco | Pedro Monedero

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Vanessa Blasco | Estíbaliz Alcívar
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Daniel Juncadella tiene por delante un reto muy especial, pero más especial será para Max Verstappen que se lanza a por su primer gran reto fuera de la Fórmula 1 con las 24 Horas de Nürburgring, una de las pruebas más exigentes del automovilismo mundial. El piloto barcelonés llega a esta cita en un momento de plena madurez deportiva. Su 2026 está marcado por un programa de primer nivel: compite en el Mundial de Resistencia y ejerce como piloto de simulador de Aston Martin en F1.

Es más que conocido el descontento del neerlandés con la nueva dirección que está tomando la Fórmula 1 con los nuevos motores y reglamentación, tanto que incluso se rumorea que pueda retirarse a final de temporada, por eso y por su pasión innata por el motor, ha decidido lanzarse a correr en otras categorías. Ha reconocido el español a Antena 3 Deportes, que ya había mostrado su disposición a acompañar al tetracampeón del mundo de F1 en su salto a las carreras de resistencia: "Siempre le dije, cuando quieras dar el salto a estas carreras cuenta conmigo y aquí estamos. Es un gustazo".

El coche definitivo

Se ha desvelado el coche con el que correrán de una manera muy especial, a través de un salto base de 131 metros al interior de una torre de refrigeración que aguardaba el gran secreto, un Mercedes - AMG con un diseño que le ha gustado mucho a Daniel: "Muy chulo, a nivel de diseño me encanta", señala.

El primer contacto competitivo entre ambos llegó el pasado fin de semana en el NLS2 alemán, prueba preparatoria para Nürburgring. Juncadella, Verstappen y Gounon lograron en pista en medio de una enorme expectación, aunque posteriormente fueron descalificados por una infracción reglamentaria. Aun así, las sensaciones fueron positivas y refuerzan la ambición del equipo de cara a la gran cita de mayo.

Pero las 24 Horas de Nürburgring suponen un desafío radicalmente distinto a la Fórmula 1. No solo por la duración, sino por la complejidad del entorno. "Es una carrera muy loca, con muchos cambios de clima y coches de distintas categorías. La gestión del tráfico, cómo adelantas, en qué momento y en qué zonas, genera un desgaste cognitivo enorme", explica Juncadella.

Una competición muy distinta

En este tipo de pruebas, la resistencia física y mental es clave. Los pilotos suelen dividirse el tiempo al volante en turnos que rondan las seis horas totales por cabeza, organizadas en relevos de aproximadamente dos horas. "Hacemos turnos de dos horas, paramos y cambiamos", añade.

El debut de Verstappen en Nürburgring, junto a un equipo formado por Juncadella, Jules Gounon y Lucas Aurer, ha dado mucho que hablar en el mundo del motor. No es habitual ver a una estrella de la Fórmula 1 enfrentarse a un reto de este calibre en paralelo a su actividad en los monoplazas. La acción comenzará el próximo 16 de mayo, cuando arranquen las sesiones en el legendario circuito alemán. Para Verstappen, el inicio de una posible nueva aventura. Y para ambos, una alianza que promete dar mucho que hablar.

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