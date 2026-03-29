Max Verstappen valora retirarse de la F1: "Ya no es divertida para mí..."

Max Verstappen, cuatro veces campeón de Fórmula 1, estaría valorando una posible retirada de la Fórmula 1 debido a su malestar y conocido descontento con el cambio de reglamento, según ha informado este domingo el medio neerlandés De Telegraaf.

El piloto de 28 años terminó octavo en el GP de Suzuka por detrás de Gasly (Alpine), los McLaren, Ferrari y Mercedes. El disgusto del piloto de Red Bull con la nueva normativa y el funcionamiento de los coches lleva siendo noticia mucho tiempo, pero esta información publicada por el reputado medio neerlandés De Telegraaf ha hecho sonar las alarmas en el Gran Circo.

El comienzo de 2026 para Max ha sido desalentador, nunca ha terminado en el top 5 (6º en Australia, abandono en China y octavo en Japón) y su ritmo en clasificación y en carrera respecto a los grandes es demasiado grande para un piloto acostumbrado a luchar por victorias durante el último lustro. En la información del medio neerlandés se apunta a que el piloto está valorando una posible retirada a final de temporada.

"Si estás fuera de casa 22 carreras, tiene que ser por algo que te guste en tu vida... y la F1 ahora no es divertida para mí"

Y sus palabras tras el GP de Japón dan posible pie a ello: "La F1 no es divertida para mí en este momento. Y no seré el único que piense así... Si estás fuera de casa 22 carreras, tiene que ser por algo que te guste en tu vida, y eso es algo que se aplica a todos los deportistas. Al final, digo lo que pienso de la situación porque me importa mucho este deporte", dijo en declaraciones recogidas por Erik van Haren. De producirse el adiós del cuatro veces campeón, se daría a finales de temporada para no dejar 'tirado' a Red Bull.

No obstante, Max ha repetido en numerosas ocasiones que encuentra motivación en otras muchas competiciones fuera de la Fórmula 1, por ejemplo, ya se ha abierto camino en sim-racing esports, y le ha hecho ojitos a Nurburing y Le Mans. Precisamente Verstappen se anda con pocos rodeos y, pese a que es muy joven (28 años) y puede luchar por ser el más grande de la historia de este deporte, siempre ha dejado claro que no cree que tenga una carrera tan larga como la de Alonso y Hamilton, y mucho menos si la F1 no le divierte, como es el caso actual.

Otra victoria de Antonelli; ¡Alonso, 19º... pero termina la carrera!

El tercero GP de 2026 finalizó con una nueva victoria del joven Antonelli, seguido de Piastri y Leclerc en un domingo en el que Oliver Bearman sufrió un grave accidente que seguramente hará reflexionar a los mandamases de la F1... Sainz, 15º, lo criticó duramente, al igual que otros muchos pilotos. Alonso, por fin, consiguió, al menos, terminar una carrera, aunque fue 19º solo por delante de Albon y tras ser doblado. El propio Bearman y Stroll no terminaron la carrera.

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