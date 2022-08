Dani Juncadella conquista las 24 horas de Spa y sucede a su tío: "Hay vida más allá de la F1"

Dani Juncadella celebra con Mercedes el mayor triunfo de su trayectoria deportiva: el piloto español ha ganado las 24 horas de Spa y mira con orgullo la dinastía de pilotos de la que desciende. Es el segundo español en ganar esta carrera de resistencia, tomando el relevo de su tío.

Junto al suizo Raffaele Marciello y el francés Jules Gounon, Juncadella subió a lo más alto del podio en el circuito de Spa-Francorchamps en la 74 edición de una de las pruebas más prestigiosas del mundo del motor.

"Los dioses del motor nos habían escogido para ganar esta carrera"

"Hay vida más allá de la Fórmula 1", advierte el piloto a Antena 3 Deportes. Él mismo se ha encargado de demostrarlo en una prueba que es, junto a Le Mans, un mito de las carreras de resistencia: "Compiten los mejores pilotos, equipos y marcas del mundo".

Hasta ahora, su tío Álex Soler era el único español que había ganado esta prueba: lo hizo en 1971, hace 51 años. "Los dioses del motor nos habían escogido para ganar esta carrera", dice Dani Juncadella.

El equipo de Juncadella, quien en mayo cumplió 31 años, partió desde la pole... aunque ganó gracias a un golpe de suerte. Un accidente del McLaren 188 cuando quedaban seis horas cambió el guion de esta prueba: "Pusieron bandera roja y se me apareció la virgen, porque si no no hubiéramos ganado", explica el español.

La marcha de Fernando Alonso de Alpine

La victoria reivindica a este gran piloto que no pasó de reserva en la Fórmula 1: "Me faltó un apoyo económico que no tenía". Juncadella entiende bien la sorprendente marcha de Fernando Alonso de Alpine: "Entiendo que ha habido unas promesas que se han incumplido". Además, todavía espera que el cacareado 'Plan' mejore: "Puede que sea la sorpresa del futuro".