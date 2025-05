Varo Hernández conquista Montreal y apunta al top mundial

Montreal ha sido testigo del renacer de Varo Hernández, uno de los grandes talentos del deporte urbano español. El rider madrileño ha protagonizado una actuación estelar en su debut de la temporada, tras varios meses apartado por una lesión sufrida en el Mundial de Abu Dhabi en diciembre.

"Decidí forzar con el tobillo roto y desde entonces he ido enlazando molestias", confiesa Varo, siempre pegado a su bicicleta y con la mirada fija en lo más alto del podio. Sin embargo, esas molestias no le impidieron demostrar su talento en la competición canadiense, donde dejó claro que está de vuelta más fuerte que nunca.

Los Juegos Urbanos de Montreal, una cita clave del circuito internacional, sirvieron como escaparate perfecto para su estilo técnico y creativo, aunque no sumara puntos para el ranking mundial. Varo volvió a brillar con trucos milimétricos y una puesta en escena vibrante. "Muy contento. Me fue casi que mejor de lo que esperaba. Y como no he podido entrenar mucho este año al final estuve ya con calambres y un poco tocado", explicaba a Antena 3Deportes tras su participación en el campeonato.

"Ganar el oro en el europeo sería el objetivo principal para este año"

Este resultado no solo marca su regreso, sino que refuerza su séptimo puesto en el ranking mundial. Con la vista puesta en los próximos objetivos del año, el madrileño lo tiene claro: "Ganar el oro en el europeo sería el objetivo principal para este año y después meterme en el top 5 en el campeonato del mundo, incluso top 3, me veo con nivel para eso".

Su receta para el éxito es tan sencilla como exigente: "Entrenando mucho pero en la calle. El objetivo es estar tan metido en tu burbuja que no te afecte el ranking ni las puntuaciones". Un enfoque que combina la disciplina de un atleta de élite con la esencia más pura del deporte urbano.

La próxima parada será la Copa del Mundo en Montpellier, donde Varo buscará sumar puntos para el ranking, seguir escalando posiciones y afianzarse entre los mejores del planeta. Su hazaña en Canadá no es más que el comienzo de una temporada que promete emociones fuertes y nuevos logros para este joven talento que no deja de sorprender.

