Tres heridos por arma blanca y siete detenidos en una pelea entre varios miembros de la misma familia

Siete personas de la misma familia han sido detenidas por la Policía Nacional en el barrio de la Latina, en Madrid, después de una acalorada discusión, que acabó en pelea. Debido a esto, tres personas han resultado heridas por arma blanca.

Quien ha sufrido la peor parte es una mujer de 78 años que, pese a que desde el hospital el pronóstico es reservado, sigue ingresada en el hospital. Las otras dos víctimas de 26 y 56 años respectivamente fueron dados de alta en el lugar.

Pese a que los vecinos alertaron de que además de los gritos, escucharon varios disparos, no ha habido que lamentar heridos por arma de fuego. Cuando los detenidos han sido arrestados, ninguno portaba ningún tipo de arma. La Policía Nacional ha solicitado un registro de la vivienda en la que ha ocurrido todo.

Dos de los implicados se habían atrincherado en el piso en el que ha sucedido todo

A la llegada de las autoridades, dos de los implicados se habían atrincherado en el piso en el que ha sucedido todo, teniendo de rehenes a los otros cinco miembros de la familia que fueron arrestados. Ahora se estudian las causas por las que podría haberse producido el altercado.

Van a ser juzgados por dos delitos; uno por tentativa de homicidio y otro por riña tumultuaria

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y, van a ser juzgados por dos delitos; uno por tentativa de homicidio y otro por riña tumultuaria.

En España, las agresiones con armas blancas han experimentado un aumento significativo en los últimos años. El incremento es de al menos un 35% desde 2018. Además, se registran aproximadamente 10 agresiones diarias con navajas y cuchillos. Entre 2018 y 2022 han fallecido 93 personas a causa de heridas de arma blanca.

Esto puede sancionarse con multas de entre 600 y 30.000 euros

En nuestro país, es ilegal llevar fuera del domicilio armas blancas cuyo filo supere los 11 centímetros. Esto puede sancionarse con multas de entre 600 y 30.000 euros, según la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

