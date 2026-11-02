Tres gaditanos recorren 1200 kilómetros en tuk-tuk en Sri Lanka

Durante 10 días los gaditanos Carlos Oibes, Víctor Oibes e Ignacio Yrayzoz han competido en la Tuk Tuk Tournament en Sri Lanka, una prueba que cuenta con 218 aventureros distribuidos en 94 equipos. Lejos de ser una carrera, no gana el primero en cruzar la línea de meta, sino el que más puntos consiga cumpliendo los retos propuestos en la aplicación oficial de la competición, por lo que no hay itinerario cerrado y cada equipo elige su propia aventura.

El inicio de la aventura

Ninguno de los tres españoles había conducido nunca este tipo de vehículo, por lo que recibieron ayuda de habitantes locales. "Un local intentó enseñarnos cómo funcionaba aquello: marchas, embrague, mantenimiento..." explican. Durante la experiencia vivieron momentos únicos como cuando se quedaron sin gasolina en medio de una montaña mientras llovía. Además, la inscripción incluye el alquiler del vehículo y cinco noches de alojamiento privado, pero el resto corren a cargo de la gestión del equipo, "hemos preferido el camino del disfrute" expresan entre risas.

Un compañero especial

Las misiones son de todo tipo, desde visitar monumentos hasta interactuar con personas locales. En una de ellas conocerían a su compañero de equipo más especial. Tras ayudar a un local, este les ofreció a la que sería su nueva mascota, la cabra José Luís. El hombre con el que interactuaron les obsequió con una cabra por su ayuda y pese a sus intentos de rechazarla, el local les aseguró que rechazar una ofrenda en su cultura era una falta de respeto. "Ahora nuestra misión es encontrarle un lugar donde puedan cuidarla bien" concluyen.

Su aventura se fue haciendo cada vez más conocida en redes sociales, con José Luís como gran protagonista. "Dejamos de competir cuando apareció José Luis", aseguran a Antena 3 Noticias. Los españoles cruzaron la línea de meta, y a falta del recuento oficial de los puntos acumulados durante la prueba, sus expectativas están en quedar en la mitad de la tabla.

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