Toni Nadal y las posibilidades de Rafa ante Zverev en Roland Garros: "No soy adivino, pero..."

Un murmullo de asombró resonó este jueves en París cuando el sorteo del cuadro principal de Roland Garros deparó un terrorífico duelo entre Rafa Nadal y Alexander Zverev en la primera ronda del grand slam parisino. Nadie podía esperar un partido de tal envergadura para el 14 veces campeón en París, pese a que por primerra vez acudía al sorteo del gran slam parisino sin ser cabeza de serie, en concreto, como el 276 de la ATP. La posibilidad de quedar emparejado con un cabeza de serie se hizo realidad y, a partir de ahí, todo el mundo comenzó a calcular las posibilidad del balear de superar ese tremendo debut en la Philippe Chatrier.

Quizá sea el peor rival que le podía deparar el sorteo de Roland Garros a Rafa Nadal. Y es que Zverev llega en un gran momento de forma, jugando un tenis de alto nivel y tras coronarse de forma brillante en el Masters de Roma. El duelo será la reedición de la semifinal de 2022, cuando en plena batalla el alemán sufrió una grave lesión que le obligó a retirarse ante un Nada que iba camino de su 14º título en París y el que sería su 22º grand slam de su carrera. No ha vuelto a jugar Nadal en París desde aquel día y, caprichos del destino, su rival dos años después volverá a ser el tenista alemán.

Si hay alguien que conoce a Rafa ese es Toni Nadal, su tío y entrenador del balear durante gran parte de su carrera. Y el propio Toni Nadal se ha mojado tras conocerse el duro sorteo de Roland Garros para su sobrino.

"Cuando Zverev ha visto salir a mi sobrino en el bombo no estaba del todo tranquilo"

"Yo no soy adivino, pero yo entendía que Rafael para poder hacer un buen Roland Garros, una de las cuestiones importantes era que tuviera un sorteo asequible en las primeras rondas para llegar con un buen bagaje a la segunda semana. Esto no va a poder ser porque le ha tocado uno de los más difíciles del circuito y uno de los favoritos en Roland Garros. Pero creo que si mi sobrino está bien, puede derrotar a Zverev. Y si ahora me dices quién es el favorito pues me imagino que es un poco más favorito Zverev que Rafael. Pero si yo fuera el alemán no estaría muy contento con el sorteo. Rafael tampoco, pero creo que cuando él (Zverev) ha visto salir a mi sobrino en el bombo no estaba del todo tranquilo. Ya veremos", pronosticó Toni Nadal a Santi Peón, periodista de la COPE.

El tío de Rafa Nadal opina que si su sobrino es capaz de ganar a Zverev estará entre los favoritos para levantar el trofeo de Roland Garros el próximo 9 de junio.

"Mira, yo cuando Rafael ganaba decía antes de empezar, aplicando un tema matemático, decía: '¿Qué posibilidades tiene de ganar la primera ronda? Un 95%. ¿La segunda? Un 85%. ¿La tercera? ¿Un 80%?' Cuando haces todas estas combinaciones dices: 'tengo pocas probabilidades de ganar'. Pero la realidad es que ha ganado 14 veces. Si consigue superar la primera ronda, yo le veo dentro de los favoritos. Evidentemente está Alcaraz, está Sinner, Zverev, Rublev. Djokovic no lo sé porque sus resultados... Nole siempre es un favorito pero hasta el momento sus resultados no han sido muy buenos. Pero hay que tenerlo siempre ahí. Y yo creo que Rafael estará dentro de este grupo. Después, evidentemente, puede perder en primera ronda, lo mismo que puede perder Zverev", analizó Toni Nadal.

"Rafa estaba preocupado por acabar su carrera de la misma manera que Federer"

Por último, el tío de Rafa Nadal habló sobre cómo afronta su sobrino la parte final de su carrera antes de una retirada que cada vez está más cerca.

"Se lleva bien. Él estaba preocupado por acabar su carrera de la misma manera que Federer, quien al final no se pudo reincorporar, Mi sobrino tuvo la suerte de poderse despedir en Madrid, jugar en Barcelona... Yo confío, procuro ser positivo, en que haga un gran Roland Garros. No sé si será el último, supongo que sí. Espero que pueda jugar en Wimbledon y en las olimpiadas y después ya veremos. Se lleva bien, Rafael lo tiene asumido. Va a cumplir 38 años dentro de poco, sabe que el tiempo pasa y tiene un cuerpo castigado... Ha competido durante muchos años, muchos más de los que hubiéramos pensado. Al final tiene que estar agradecido, la vida le ha tratado muy bien. Y cuando llegue el momento final, a despedirse de buena manera y dando las gracias de todo lo vivido", concluyó Toni Nadal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com