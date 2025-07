Dani Olmo manda un mensaje de calma a Nico Williams: "Al final todo se soluciona"

En medio de los rumores sobre el supuesto traspaso de Nico Williams al FC Barcelona, el tema principal del mercado azulgrana desde el año pasado, se encuentra ahora mismo en espera después de que el jugador del Athletic exigiera al Barça garantías de ser inscrito. En ese sentido, Dani Olmo, que vivió el año pasado una situación similar cuando tuvo problemas para que se cerrara su inscripción, ha mandado un mensaje a su compañero de selección.

Ha sido mientras visitaba este miércoles por la mañana su campus, que se celebra en Terrassa. El futbolista compartió entrenamiento con los pequeños y saludó a todos los participantes, para después atender a los medios y analizar la actualidad azulgrana. "Está claro que las dudas pueden existir por todo lo que pasó. Tuve la máxima confianza en el club. No era un tema que me preocupase y pude jugar. Al final, todo se soluciona", explicó el futbolista.

De esta manera, Dani Olmo se suma a jugadores como Raphinha o Ferran Torres que ya se han posicionado acerca de la posible llegada del menor de los Williams. "No se nada, pero es otro jugador muy top. Pertenece a otro club y se ha de respetar, pero en el Barcelona han de jugar los mejores. Es un gran jugador, lo ha demostrado con su club, con la selección. Ya sabemos cómo se adaptaría y me gusta jugar con los mejores", aseguró Olmo.

Ferran Torres: "Obvio que me gustaría jugar con él"

El delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, inauguró este lunes su campus en Valencia y que se extenderá hasta el próximo 4 de julio. El futbolista, que ha invitado a varios niños y niñas afectados por la DANA, aprovechó el segundo día de este campamento para atender a los medios de comunicación y pronunciarse sobre el posible traspaso de Nico Williams por el Barça. Un tema que protagoniza las cábalas azulgranas en cuanto al mercado de fichajes desde el verano pasado.

Ferran Torres reconoció que le gustaría jugar con el menor de los Williams. "Obvio que me gustaría, en la selección española ya he jugado con él y podríamos formar un buen tridente si al final se da su fichaje", declaró el delantero. "No he hablado con él porque son temas que preferimos no hablar, pero todos los jugadores 'top' quieren venir a los mejores clubes y el Barcelona es uno de ellos", recalcó.