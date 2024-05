El exentrenador de Djokovic se rinde a Nadal: "Parece que le persiguen 300 leones"

Goran Ivanisevic, ya exentrenador del número 1 del mundo, Novak Djokovic, ha hablado largo y tendido sobre el que fuera su pupilo, la manera en la que conectó con el serbio y aprovechó también para deshacerse en elogios hacia Rafa Nadal y Roger Federer, los dos grandes rivales históricos del balcánico. Todo esto en un seminario de tenis que ha tenido lugar estos últimos días en Suiza.

Saque, red y volea: lo que Ivanisevic 'enseñó' a Novak

El extenista croata valoró todos estos años al lado del mejor tenista de la historia, al menos por números de Slam ganados, y aseguró entender cuál era su trabajo: "Es muy difícil señalar los puntos débiles de Djokovic. ¿Es una debilidad fallar tras un intercambio de 25 golpes? Aun así, trabajamos mucho con el saque, en especial el segundo servicio, y también las subidas a la red y en las voleas. Todos los grandes jugadores entrenan estos detalles pero de forma diferente. Federer entrenaba como si estuviera relajado. ¿Y Rafa Nadal? Entrena con una intensidad que parece que le persiguen 300 leones".

"¿Nadal? Entrena como si le persiguieran 300 leones"

El campeón de Wimbledon 2001 aseguró la presión con la que tuvo que lidiar mientras entrenaba a Novak: "Todo lo que no sea ganar es un fracaso... Novak es muy exigente, todos los días quiere mejorar y si no sabes manejar la presión, es mejor que no aceptes este trabajo. El idioma nos ayudó, no teníamos barreras entre nosotros. Con Djokovic solo tienes 15 segundos para explicarle algo, luego quiere saber quince cosas de ti a la vez pero sólo tienes tres segundos para decírselo, así que debes resumirlo de forma inteligente. Puede ser difícil... pero disfruté entrenando a Djokovic", admitió el croata.

El carácter del 24 veces ganador de un major nunca ha sido fácil, y menos para sus entrenadores, equipo y personas que le rodean. El serbio se muestra tal y como es en la pista, para bien y para mal, sus reacciones, algunas fuera de lugar en determinadas ocasiones, podían desquiciar incluso a los suyos.

"¿Los gritos? A veces le entendía, otras no..."

"Ha pasado una y otra vez lo de gritarme delante de todo el mundo. A veces le podía entender en la pista pero otras no. A lo mejor quería que le dijera algo del saque y yo le decía que las nubes están encima de la arena. Y por eso se enfadó. Pero al hablar conmigo se calmó, se desestresó y jugó libre de nuevo. En el tenis a veces necesitas una descarga de emociones rápida para reiniciar tu mente. Creo que la parte mental es la más importante del tenis", sentenció el entrenador de 52 años, que dejó de entrenar a 'Nole' en marzo de este 2024.

Djokovic, a Roland Garros con dudas

El serbio, por su parte, afronta el segundo Slam de la temporada (20 de mayo a 9 de junio) sin haber ganado ni un solo título y con un balance de 4 victorias y 2 derrotas en la gira de tierra (perdió ante Ruud en semifinales de Montecarlo y en 1/16 de Roma ante Tabilo). No obstante, el año pasado tampoco cuajó buenos meses previos en tierra batida (3º ronda Montecarlo y CF en Roma, no jugó Madrid) y terminó conquistando el título en la arcilla parisina. Nadal, jugará en principio pero también llega envuelto en dudas, como Alcaraz, este con problemas físicos. La presencia o no de Sinner es la que genera más incertidumbre.

