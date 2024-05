Roland Garros 2024: Horario del sorteo de hoy y posibles rivales de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz conocerán hoy su camino en Roland Garros, el segundo grand slam de la temporada y el major que pone fin a la gira de tierra batida. La organización del torneo parisino celebra este jueves el sorteo de sus cuadros principales, un sorteo al que Nadal acude primera vez en su carrera sin ser cabeza de serie. De esta forma, el 14 veces ganador en París podrían quedar emparejado en primera ronda con cualquier cabeza de serie (Djokovic, Sinner, Alcaraz, Zverev, Medvedev, Rublev, Tsitsipas...) Y es que el manacorí acude a las pistas del grand slam parisino como 276 del ranking y con tan solo 11 partidos desde su regreso el pasado mes de enero.

Carlos Alcaraz, semifinalista el año pasado, tiene marcado en rojo este Roland Garros, donde buscará levantar por primera vez la 'Copa de los Mosqueteros' y sumar su el tercer grand slam de su carrera tras sus triunfos en el US Open 2022 y Wimbledon 2023. El murciano, número 3 de la ATP, evita a Alexander Zverev, campeón en Roma y actual número 4 del mundo, por su lado del cuadro. O Novak Djokovic o Jannik Sinner, números 1 y 2 del tenis mundial, irán por el lado del tenista de El Palmar en la edición más abierta de Roland Garros de los últimos 20 años.

Novak Djokovic, actual campeón en París y número 1 del mundo, llega al grand slam parisimo tras una primera parte de temporada completamente irregular, donde no ha levantado ningún título y donde las dudas le han envuelto ante el bajo rendimiento y las derrotas del ganador de 24 grand slam. Y es que el jugador de Belgrado, que el miércoles cumplió 37 años, se ha visto obligado a acudir al torneo de Ginebra para acumular minutos en pista tras su prematura eliminación en Roma ante Alejandro Tabilo.

Nole solo ha jugado 17 partidos en lo que va de 2024, con un pobre balance de 12 victorias y cinco derrotas. Su mejor actuación en la gira de tierra batida se produjo en Montecarlo, donde alcanzó las semifinales, cediendo a las puertas de la gran final ante Casper Ruud (4-6, 6-1 y 4-6). Pero su derrota ante el chileno Alejandro Tabilo en el Foro Itálico han disparado las dudas sobre el estado de forma y el nivel tenístico de Djokovic.

No pintan mejor las cosas para Jannik Sinner, actual número 2 de la ATP y que no jugó en Roma por una lesión en la cadera. El estado físico del jugador italiano es también una incógnita y, desde el comienzo de la gira de tierra batida, se ha esfumado ese tenista que arrolló al comienzo del año, cuando conquistó el Open de Australia, Rotterdam y Miami. Solo cedió ante Alcaraz en las semifinales de Indian Wells. En Monetcarlo alcanzó las semifinales, pero luego se retiró en Madrid antes de su partido en cuartos ante Auger-Aliassime y no jugó en Roma por la mencionada lesión en su cadera.

Carlos Alcaraz buscará en París recuperar la versión tenística con la que maravilló hace un año. Solo Djokovic y aquel colapso en las semifinales en la Philippe-Chatrier frenaron a un tenista que parecía lanzado hacia el título en la capital francesa. Recuperaría su mejor tenis tras ese duro golpe para firmar una gira inmaculada sobre la hierba, conquistando Quenn's y Wimbledon en un mes simplemente mágico. La lesión en su antebrazo derecho es la gran duda a resolver para saber de forma exacta qué versión de Alcaraz se podrá ver en Roland Garros.

Y qué decir de Rafa Nadal. El manacorí regresa a París dos años después de lograr su 14º título en la Philippe-Chatrier y el 22º grand slam de su carrera. El balear lleva ya varios días en la capital francesa ultimando su puesta a punto de cara al torneo más importante de su carrera y donde presenta un increíble balance de 112 victorias y 3 derrotas (dos ante Djokovic y una frente a Soderling). El duro correctivo que sufrió ante Hurkacz en Roma fue un palo para un Nadal que venía con buenas sensaciones tras sus actuación en Madrid. Hoy, en el sorteo del cuadro principal, el balear puede quedar emparejado con cualquier cabeza de serie.

Cómo funciona el sorteo de Roland Garros

Como es habitual en todos los torneos de la ATP, los cuatro primeros cabezas de serie de (Djokovic, Sinner, Alcaraz y Zverev) quedarán encuadrados en las dos lados del cuadro. El serbio y el italiano irán cada uno por un lado del cuadro, mientras que Alcaraz y Zverev serán encuadrados cada uno en uno de los lados del cuadro.

De esta forma, Djokovic y Sinner solo podrían cruzarse en una hipotética final, mientras que Carlos Alcaraz y Alexander Zverev también se evitan hasta la final, pero jugarían en unas hipotéticas semifinales ante Sinner o Djokovic.

Las proyecciones de los cabezas serie en las rondas finales de Roland Garros son las siguientes:

Cuartos de final

Cabezas de serie del 1 al 4 se cruzarían con los cabezas de serie del 5 al 8.

Octavos de final

Cabezas de serie del 1 al 4 se cruzarían con los cabezas de serie del 13 al 16.

Cabezas de serie del 5 al 8 se cruzarían con los cabezas de serie del 9 al 12.

Tercera ronda

Cabezas de serie del 1 al 8 se cruzarían con los cabezas de serie del 25 al 32.

Cabezas de serie del 9 al 16 se cruzarían con los cabezas de serie del 17 al 24.

Horario del sorteo de Roland Garros 2024

El sorteo de los cuadros masculino y femenino de Roland Garros 2024 se celebrará hoy, jueves 23 de mayo, desde las 14:00 horas. Todos los emparejamientos y cruces de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora de Roland Garros.

Lista de jugadores inscritos en Roland Garros 2024

