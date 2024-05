Así ha sido la llegada de Rafa Nadal a París para Roland Garros: "Hola... ¿qué tal?"

Rafa Nadal ha llegado a las pistas de Roland Garros para iniciar los entrenamientos con vistas a su participación en el torneo parisino. "Hola... ¿Qué tal?", saludó sonriente el manacorí a la cámara oficial del torneo mientras se bajaba de una camioneta y descargaba su equipo de entrenamiento.

El torneo parisino arranca el próximo domingo y el sorteo del cuadro tendrá lugar este jueves. Nadal, que se consagró a nivel internacional a los 18 años con su primera victoria en París en 2005, llega a esta edición del torneo en una situación muy diferente a la de su última victoria, en 2022, tras un 2023 de ausencia marcado por sus problemas físicos.

Puso en duda su presencia en París

"No me quiero sentir en Roland Garros como me sentí en Madrid o en Barcelona, sin poder luchar realmente", dijo hace una semana el tenista en una entrevista antes del torneo de Roma y emitida por la televisión pública francesa France 2. Agregó asimismo que el campeonato parisino, el único Grand Slam en tierra batida, guarda "unas emociones y una historia" que le harían "más duro a nivel personal jugarlo sin poder competir".

El ganador de 14 ediciones de Roland Garros, a punto de cumplir 38 años, se ha mostrado sonriente al llegar a las pistas, recoger su equipo del maletero del vehículo y dirigirse a la zona de entrenamiento, sin dar pistas sobre su nivel físico. Después, Nadal ha saltado para entrenar a la Philippe-Chatrier, donde ha sido aclamado por una multitud.

Entra al cuadro principal con ranking protegido

La organización de Roland Garros ya ha dado a conocer a los 112 tenistas clasificados para su cuadro principal, donde figuran Rafa Nadal, Alcaraz, Djokovic, Sinner, Medvedev, Ruud, Tsitsipas o Zverev, entre otros. El balear ingresa en el cuadro principal de Roland Garros gracias al ranking protegido, pero podría quedar encuadrado con una cabeza de serie en su primer partido en París. Su último partido ante Hurkacz en Roma dejó muchas dudas en la mente del balear, cuya intención es ser competitivo en Roland Garros, el torneo más importantes de su legendaria carrera.

Los cierto es que nadie recuerda un Roland Garros tan abierto como este. Alcaraz y Sinner llegan entre algodones tras no jugar en Roma por lesión, Djokovic aterrizará en París envuelto en dudas tras su derrota contra Alejandro Tabilo en el Foro Itálico, Rune no ha 'aparecido' en toda la gira de tierra batida y ningún tenista ha logrado ganar más de un torneo sobre arcilla en 2024. Tsitsipas ganó en Montecarlo, Ruud en el Godó, Rublev en Madrid y Zverev acabó con su sequía en Roma...

