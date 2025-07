Felipe Perrone anuncia su retirada del waterpolo: "Lo he dado todo en el agua"

Felipe Perrone, una de las leyendas del waterpolo español y mundial, ha anunciado que pondrá fin a su exitosa carrera tras el próximo Mundial de Singapur. "Lo he dado todo en el agua", ha señalado Perrone en una emotiva despedida en el Atlètic Barceloneta, su club de siempre, en la que le han acompañado su familia, sus compañeros actuales, del pasado, así como seleccionadores españoles y técnicos que han dirigido su carrera.

"Lo he dado todo en el agua. Nunca he pedido el cambio, pero ahora lo pido. Jugaré mi último Mundial, serán mis últimos partidos de waterpolo y me hace mucha ilusión. Serán trece Mundiales, disfrutaré de cada segundo con este equipo. Os echaré mucho de menos", ha asegurado un emocionado Perrone.

"Nunca he pedido el cambio, pero ahora lo pido"

El mítico jugador hispano-brasileño, campeón del mundo con España en Hungría 2022 y elegido MVP del torneo, ha explicado cómo comenzó su pasión por el waterpolo allá por 1966.

"Jugábamos a ser Manel Estiarte, Chiqui Sans... Seguíamos los partidos con aquellos comentarios de Pepe Ruiz Orland", ha recordado Perrone.

"No es fácil este cambio del agua a fuera de la piscina. Me da miedo, me asusta, pero creo que por otro lado hay tantas cosas que puedo hacer por el deporte desde otras perspectivas", ha apuntado el jugador de del CNA Barceloneta.

"Más importante que la guerra son las personas con las que estas en las trincheras"

"Lo he dado todo. He vivido este deporte con una entrega total, he compartido con mis compañeros sus sueños y esa ha sido una parte fundamental. Miro a mi lado y veo a estos compañeros superpreparados y pienso que me sentiré partícipe de lo que ganen. Que se acuerden de mí como alguien que lo ha dado todo en el agua, nada más", ha asegurado Felipe Perrone.

"Más importante que la guerra son las personas con las que estas en las trincheras", ha finalizado Perrone.

Felipe Perrone se marcha tras dos décadas en la élite del waterpolo y con un palmarés que incluye, entre otros títulos, 24 Ligas, 20 Copas de diferentes países conquistadas, cinco medallas en Mundiales y cinco en Europeos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com