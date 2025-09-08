Springsteen, Stephen Curry o Lindsay Lohan disfrutaron con la magia de Alcaraz en el US Open

Las gradas de la Arthur Ashe estuvieron hasta arriba de celebridades como Bruce Springsteen, Stephen Curry, Danny DeVito, Lindsay Lohan, Pep Guardiola o Sergio García para ver la final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

La mayor cantidad de aplausos se los llevó el Boss, pero Springsteen no fue el único músico que decidió ir a Queen's para ver esta lucha por el número 1 del tenis entre el español y el italiano, ya que también asistieron la cantante P!nk, el rapero Usher y el cantante Sting, quien se sentó junto a Shaggy.

Estrellas de Hollywood y la televisión

Entre las estrellas de Hollywood, DeVito y Lohan también fueron arropados con un cálido aplauso por los asistentes al estadio cuando les apuntó la cámara.

Tampoco se perdieron el gran evento deportivo los actores Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Kevin Hart, Michael J. Fox o las hermanas Dakota y Ellen Fanning. También estuvo presente el director Spike Lee.

Entre los famosos de la pequeña pantalla destacaron Courteney Cox, Debra Messing y los actores de 'The Office' BJ Novak, Mindy Kaling y John Krasinski -este último asistió junto a su esposa, la también actriz, Emily Blunt-.

Aparte del jugador de baloncesto Curry, del mundo del deporte también destacó la presencia del golfista Sergio García, el entrenador Pep Guardiola o el piloto de F1 Sergio 'Checo' Pérez.

Donald Trump, abucheado

Otra de las grandes presencias del último partido del torneo fue la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió este domingo abucheos y algunos aplausos por parte de los asistentes.

Cuando la cámara apuntó al mandatario al final del primer set, el estadio vibró, muchos se levantaron de sus sillas para abuchear con el pulgar para abajo, mientras que otros, en menos cantidad, optaron por aclamar y aplaudir al magnate neoyorquino.

La presencia de Trump, que vio el partido desde el palco principal del Estadio Arthur Ashe tras ser invitado por la lujosa marca de relojes suiza Rolex, hizo que el partido arrancara con un retraso de casi una hora por un refuerzo de las medidas de seguridad, que contaron con un doble control del Servicio Secreto y de otras agencias federales en las entradas del complejo deportivo y del estadio.

