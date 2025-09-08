Israel responde a Sánchez acusando al Gobierno de "antisemita" y "corrupto" y prohíbe la entrada al país de Yolanda Díaz y Sira Rego

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha respondido a la declaración institucional de Pedro Sánchez, en la que ha anunciado nueve medidas adicionales "contra el genocidio en Gaza". Saar acusa este lunes de "antisemita" y "corrupto" al Gobierno de España. Además, Israel prohíbe la entrada al país de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La respuesta de Israel

"El Gobierno de España lidera una línea antiisraelí hostil, con una retórica desmesurada y cargada de odio. El intento del corrupto gobierno de Sánchez de desviar la atención de graves casos de corrupción mediante un ataque continuo antiisraelí y antisemita es transparente.

La actividad obsesiva del actual Gobierno de España contra Israel destaca en contraste con sus vínculos con regímenes tiránicos y oscuros: desde el régimen de los ayatolás en Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela.

También resalta la falta de conciencia histórica sobre los crímenes de España contra el pueblo judío, entre ellos los crímenes de la Inquisición, las conversiones forzadas y la expulsión de los judíos de España: la completa limpieza étnica de judíos a finales del siglo XV.

Cabe recordar que España fue el último país de Europa Occidental en establecer relaciones diplomáticas con Israel. El actual gobierno de España daña deliberadamente y de manera grosera esas relaciones que se construyeron con constancia durante décadas bajo gobiernos tanto socialistas como conservadores.

No toda crítica a la política de Israel constituye antisemitismo. Sin embargo, cuando se caracteriza por demonización, deslegitimación y dobles raseros, se trata de antisemitismo, según la definición de la IHRA. Todas estas características se encuentran en las declaraciones de miembros del Gobierno de España. Por tanto, su política está impregnada de antisemitismo. Es antisemitismo. Por ello he decidido plantear la cuestión del antisemitismo abierto de los miembros del actual Gobierno de España en la asamblea plenaria de la IHRA. Al Gobierno de Israel, como Estado del pueblo judío, le corresponde la obligación de denunciar el antisemitismo institucionalizado y presentarlo tal cual es, sin maquillaje.

Además, ya no es posible evitar la adopción de sanciones personales contra los miembros del Gobierno de España que han cruzado todas las líneas rojas.

Por lo tanto, he decidido, junto con el ministro del Interior en funciones Yariv Levin y con el acuerdo del primer ministro, adoptar sanciones personales como se detalla a continuación:

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo: se le prohibirá la entrada a Israel e Israel no mantendrá ningún tipo de relación con ella. Ya en octubre de 2023, días después de la masacre, acusó a Israel de cometer crímenes de guerra.

En mayo de 2024 —un día después del reconocimiento español de un “Estado palestino”— dijo que este era “solo el primer paso hasta que Palestina sea liberada desde el río hasta el mar”, un llamado que significa la destrucción del Estado de Israel y que ha sido prohibido en países europeos como Alemania.

En octubre de 2024, tras el inicio de la maniobra terrestre en el Líbano (y después de que Israel fuera atacada durante un año desde su territorio), pidió sanciones internacionales contra Israel. En diciembre de 2024 llamó a boicotear productos israelíes y declaró que personalmente evita comprarlos. En abril de 2025 calificó a Israel de “Estado genocida” y pidió un embargo de armas contra ella. En julio de 2025 llamó a la ruptura total de relaciones.

Está claro que Díaz, líder del partido extremista “Sumar”, aprovecha la debilidad política del primer ministro Sánchez y lo arrastra, paso a paso, hacia la implementación de su visión antiisraelí y antisemita.

Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, del mismo partido: se le prohibirá la entrada a Israel e Israel no mantendrá ningún tipo de relación con ella. Rego publicó el 7 de octubre de 2023 (!) un post en el que justificaba la masacre. En abril de 2025 calificó a Israel de “Estado genocida”, se opuso al comercio en materia de seguridad con ella y dijo que no debía llegar ni un solo euro a Israel. En mayo de 2025 llamó a la ruptura total de relaciones y a sanciones “contra el régimen genocida”. Pidió a la Unión Europea que rompiera todos los vínculos con Israel y adoptara sanciones a todos los niveles.

La semana pasada apoyó las manifestaciones violentas contra la selección israelí en la competición ciclista internacional “La Vuelta”. En sus declaraciones se evidencia, por tanto, un apoyo al terrorismo y a la violencia contra israelíes.

En consecuencia, se prohíbe la entrada a Israel de las ministras mencionadas, y el Estado de Israel no mantendrá ninguna relación con ellas.

Además, Israel pondrá en conocimiento de sus aliados la conducta hostil del Gobierno de España y la dimensión antisemita y violenta de las declaraciones de sus ministras. Es importante que los amigos de Israel en el mundo comprendan el carácter peligroso del actual Gobierno de España. Se adoptarán más decisiones en el futuro, en consulta con el primer ministro".

