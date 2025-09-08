Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Palmar vibra con el segundo US Open de Carlos Alcaraz: "Los murcianos estamos muy orgullosos"

Ni la lluvia frenó a los vecinos del pueblo natal del tenista, que han vivido desde una pantalla gigante el triunfo del murciano. Alcaraz ya suma 6 Grand Slams y recupera el número 1 del mundo.

Los vecinos de El Palmar vibran con Alcaraz

Daniel Herrero
Publicado:

Carlos Alcaraz ha ganado la final del US Open frente a Jannick Sinner. Una victoria que, por si fuera poco, coincide con el inicio de las fiestas en Murcia capital. Además, había tres cosas en juego: el triunfo, el mayor premio económico de la historia por ganar y el número 1 del mundo. Pues bien, Carlitos ha vencido en cuatro sets y ha conseguido las tres recompensas.

Con esto, ha conseguido ganar su sexto Grand Slam, dejando a Sinner como su perseguidor, ya que tiene cuatro. En Estados Unidos ya es el segundo que consigue después del que ganó en 2022 frente a Casper Ruud en cuatro sets, mismo resultado que ha obtenido contra el italiano Jannick Sinner.

El mayor premio económico de la historia

En su pueblo natal han disfrutado del gran partido que ha disputado el murciano. Como ya viene siendo costumbre, los vecinos de El Palmar se juntan para ver las grandes finales de Carlos Alcaraz en una pantalla gigante. En esta ocasión incluso se han sobrepuesto a las adversidades ya que durante el partido calleron algunas gotas de lluvia.

Pero eso no ha sido motivo para ellos para dejar de animar a su paisano. Si Carlitos sigue a este ritmo, van a ten que acostumbrarse a vivir estas noches tan alegres. Solo tiene 22 años y, como él mismo ha afirmado en la entrevista post partido con José Ángel Abad, su límite es el cielo.

Las finales, en una pantalla gigante

En 2024 ya se preparó una pantalla gigante en la plaza del Ayuntamiento de El Palmar para ver la final de Roland Garros que el tenista español disputó y ganó al aleman Alexander Zverev en cinco sets.

En ese partido el murciano llegó a ir perdiendo dos sets a uno y, después de hacer una remontada épica, consiguió coronarse como campeón en París. De hecho, la alcaldesa de El Palmar, Verónica Sánchez, llegó a asegurar en una entrevista con Susanna Griso en Espejo Públicoque iban a tener que plantearse comprar una pantalla para celebrar siempre los triunfos de Carlos.

El tenista, que ha vuelto a convertirse en número 1 del mundo, siempre vuelve a su pueblo para celebrar con sus vecinos los títulos de Grand Slam. ¿Conseguirá ganar el Torneo de Maestros para finalizar la temporada? Todavía no lo sabemos, pero lo que si está claro es que juegue donde juegue siempre contará con el apoyo de los suyos.

