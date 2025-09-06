Carlos Alcaraz revela antes de la final del US Open el consejo que le dio Federer: "Me dijo que no piense..."

En la víspera de la finalísima del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner -la tercera consecutiva en un Grand Slam- el murciano recordó a la prensa un sabio consejo de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, seguramente el más influyente de siempre: Roger Federer.

Carlitos, que este pasado viernes doblegó en tres sets a Novak Djokovic, impidiendo así el 25º major del serbio y sumando su primera victoria ante Nole en pista dura (1-3), compartió el consejo que un día le dio nada más y nada menos que Roger Federer, ganador de 22 Grand Slams y cinco US Open, todos de forma consecutiva (2004-2008).

"Me dijo que no debes pensar en lo que suceda cuando tengas 35 o 38, sino en los próximos cinco años..."

"Una persona me dijo una vez que no debes pensar en lo que sucederá cuando tengas 35 o 38 años, si seguirás jugando a esa edad. Me dijo: 'tienes que estar centrado en los próximos cinco años', de aquí a cuando tenga 27. Después, cuando tenga 27, pensaré en los siguientes cinco años... No se trata de poner la mente dentro de 15 o 20 años. Consiste en ir año a año o pensando, como mucho, en los próximos cinco años. Veremos hasta qué edad puedo cuidar mi cuerpo lo máximo posible", dijo Alcaraz.

"Me lo dijo Roger..."

Al instante repreguntó el periodista diciendo "¿puedes decirnos quién es el que te dio el consejo?", "me lo dijo Roger", indicó Charlie: "Creo que es la persona más indicada para decirme eso, intentaré seguir su consejo".

Federer, el mejor ejemplo

El helvético fue un claro ejemplo de cómo cuidarse a lo largo de su carrera, se retiró a los 41 años ya con las rodillas muy afectadas pero su estilo de juego y un amor inquebrantable por el tenis le permitió llegar a una final de Wimbledon en 2019 (estuvo a un punto de ganar el título) y otras dos semifinales en 2019 y 2020 ya rozando los 40 años. Mientras que entre 2017 y 2018 ganó tres Grand Slams (dos en Australia y otro en Wimbledon) con 36 y 37 años.

Séptima final de Grand Slam para Charlie

Por otra parte, Alcaraz, a sus 22 años, disputará su séptima final de Grand Slam en busca del sexto major y el segundo en Nueva York, donde estrenaría su casillero por primera vez en 2022. Para Sinner será la sexta, y es que ambos han disputado las últimas tres finales de Slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open) y entre los dos se han repartido los últimos ocho (el último diferente en llevarse un grande fue Djokovic en el US Open 2023). Para Carlos será la octava final de 2025 (ha ganado seis), para Jannik la sexta; el triunfador, además del título, se hará con el número 1 del mundo.

