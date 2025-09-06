Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

US Open 2025

Carlos Alcaraz revela antes de la final del US Open el consejo que le dio Federer: "Me dijo que no piense..."

El número 2 del ranking recordó una sugerencia personal del suizo acerca de cómo afrontar su carrera en el mundo del tenis.

Carlos Alcaraz y Roger Federer en la Laver Cup 2024

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: Horario y dónde ver la final del US Open en directo | Getty

Publicidad

En la víspera de la finalísima del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner -la tercera consecutiva en un Grand Slam- el murciano recordó a la prensa un sabio consejo de uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, seguramente el más influyente de siempre: Roger Federer.

Carlitos, que este pasado viernes doblegó en tres sets a Novak Djokovic, impidiendo así el 25º major del serbio y sumando su primera victoria ante Nole en pista dura (1-3), compartió el consejo que un día le dio nada más y nada menos que Roger Federer, ganador de 22 Grand Slams y cinco US Open, todos de forma consecutiva (2004-2008).

"Me dijo que no debes pensar en lo que suceda cuando tengas 35 o 38, sino en los próximos cinco años..."

Carlos Alcaraz

"Una persona me dijo una vez que no debes pensar en lo que sucederá cuando tengas 35 o 38 años, si seguirás jugando a esa edad. Me dijo: 'tienes que estar centrado en los próximos cinco años', de aquí a cuando tenga 27. Después, cuando tenga 27, pensaré en los siguientes cinco años... No se trata de poner la mente dentro de 15 o 20 años. Consiste en ir año a año o pensando, como mucho, en los próximos cinco años. Veremos hasta qué edad puedo cuidar mi cuerpo lo máximo posible", dijo Alcaraz.

"Me lo dijo Roger..."

Al instante repreguntó el periodista diciendo "¿puedes decirnos quién es el que te dio el consejo?", "me lo dijo Roger", indicó Charlie: "Creo que es la persona más indicada para decirme eso, intentaré seguir su consejo".

Federer, el mejor ejemplo

El helvético fue un claro ejemplo de cómo cuidarse a lo largo de su carrera, se retiró a los 41 años ya con las rodillas muy afectadas pero su estilo de juego y un amor inquebrantable por el tenis le permitió llegar a una final de Wimbledon en 2019 (estuvo a un punto de ganar el título) y otras dos semifinales en 2019 y 2020 ya rozando los 40 años. Mientras que entre 2017 y 2018 ganó tres Grand Slams (dos en Australia y otro en Wimbledon) con 36 y 37 años.

Séptima final de Grand Slam para Charlie

Por otra parte, Alcaraz, a sus 22 años, disputará su séptima final de Grand Slam en busca del sexto major y el segundo en Nueva York, donde estrenaría su casillero por primera vez en 2022. Para Sinner será la sexta, y es que ambos han disputado las últimas tres finales de Slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open) y entre los dos se han repartido los últimos ocho (el último diferente en llevarse un grande fue Djokovic en el US Open 2023). Para Carlos será la octava final de 2025 (ha ganado seis), para Jannik la sexta; el triunfador, además del título, se hará con el número 1 del mundo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El Israel Premier Tech borra el nombre del país del maillot de sus ciclistas: "En vista de la naturaleza peligrosa..."

Ciclista del Israel - Premier Tech

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz y Roger Federer en la Laver Cup 2024

Carlos Alcaraz revela antes de la final del US Open el consejo que le dio Federer: "Me dijo que no piense..."

Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo

El homenaje de Cristiano y Joao Cancelo a Diogo Jota: ¡CR7 marcó en el 21', dorsal que llevaba Jota con Portugal!

Ciclista del Israel - Premier Tech

El Israel Premier Tech borra el nombre del país del maillot de sus ciclistas: "En vista de la naturaleza peligrosa..."

Carla Maronda
Hípica

Carla Maronda, la amazona que volvió a montar tras perder sus cuatro extremidades: "Le dijeron a mi padre que se despidiera de mí"

Fernando Alonso durante la clasificación del GP de Monza
GP de Monza

Fernando Alonso hace lo imposible en Monza, 8º, en otra hazaña de Verstappen

Antena 3 Deportes (06-09-25) Carlos Alcaraz destroza a Novak Djokovic y se mete en la final del US Open (4-6, 6-7, 2-6)
US Open

Carlos Alcaraz destroza a Novak Djokovic y se mete en la final del US Open (4-6, 6-7, 2-6)

El tenista murciano supera a Novak Djokovic en tres intensos sets y alcanza la segunda final del US Open de su carrera. Alcaraz peleará el domingo por su sexto grand slam y su segundo título en Flushing Meadows.

Carlos Alcaraz durante la semifinal del US Open 2025 ante Novak Djokovic
US Open 2025

El espectacular récord que busca Carlos Alcaraz en la final del US Open: sería el primer tenista en conseguirlo

El murciano tiene ante sí una hazaña que ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic, ni nadie ha conseguido en los últimos 70 años.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, finalistas del US Open 2025

Carlos Alcaraz - Jannik Sinner: Horario y dónde ver la final del US Open en directo

Antena 3 Deportes (10-07-25) Luis Enrique: "Tengo el móvil lleno de mensajes de culés felicitándome"

Luis Enrique, hospitalizado tras un accidente en bicicleta

Varias personas tratan de cortar la marcha de los ciclistas en Bilbao

Benjamín Netanyahu felicita al Israel-Premier Tech: "¡Estáis haciendo que Israel se sienta orgulloso!"

Publicidad