La secuencia que indigna a las redes: el tenista Cazaux se desmaya en pleno partido y así reacciona su rival

Momentos de mucha tensión los que se vivieron en la primera ronda de la fase previa del Másters 1.000 de Miami. El tenista francés de 21 años, Arthur Cazaux, tuvo que abandonar el partido tras desplomarse en el tercer set (4-6, 7-5 y 2-1 arriba) tras sufrir un mareo.

El joven galo cayó al suelo cuando su rival y compatriota Harold Mayot (francés de 22 años) sacaba con 2-1 abajo y 30-30. Cazaux fue atendido durante al menos 10 minutos y terminó abandonando la pista en silla de ruedas, obviamente tuvo que retirarse del partido y terminó perdiéndolo.

30º grados en Miami con un 70% de humedad

Ya en directo y sobre todo minutos después se podía intuir que era un mareo debido al intenso calor de la ciudad estadounidense, durante el encuentro los jugadores tuvieron que soportar temperaturas de 30ºC, pero lo que es más duro, una humedad de casi el 70%.

No obstante, lo que se puede apreciar en el vídeo y que muchos usuarios de redes sociales han criticado ha sido la actitud del rival, Harold Mayot, que no acudió a su ayuda al ver caer a su rival y tampoco pareció reaccionar muy preocupado en los segundos posteriores. Sí se acercó poco después a interesarse sobre el estado de salud de Cazaux.

"¿Cómo se puede quedar Mayot ahí parado? La reacción natural es de correr hacia la persona cuando ves que le ha sucedido algo", respondía un usuario al vídeo publicado en redes sociales por @Tennis4everrr.

Mayot se defiende de las críticas

Ante el revuelo causado en redes el propio Mayot ha querido defenderse: "Deja de iniciar una falsa controversia por nada. Hacía varios partidos que no se sentía bien y empezaba a tener calambres. No lo vi caer y pensé que estaba acostado porque tenía un calambre. Cuando entendí que era serio inmediatamente fui tan pronto como me di cuenta de que era algo más grave, inmediatamente fue a ver cómo estaba Arthur y pidió que viniera un médico. Así que dejen de difundir odio hacia él, no lo merece porque hizo lo que pudo, en cambio envíen apoyo y amor a Arthur que es el que más lo necesita", aseguró el 141 del mundo.

El juez de silla sí se acercó lo antes posible acompañado de dos personas que asistieron al tenista número 74 de la ATP.

Harold Mayot pasó de ronda y se enfrentará a Goffin por un puesto en el cuadro principal del másters de Miami. En cuanto a Cazaux todavía no se ha pronunciado tras abandonar el torneo, el francés saltó a la fama hace unos meses tras llegar a octavos de final del Open de Australia ganando por el camino al cabeza de serie danés Holger Rune y siendo eliminado por Hubert Hurkazc en tres sets.

